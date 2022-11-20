. Наталья Подольская поздравила «самую жизнерадостную свекровь» с днем рождения
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Наталья Подольская поздравила «самую жизнерадостную свекровь» с днем рождения

Наталья Подольская поздравила «самую жизнерадостную свекровь» с днем рождения
Певица Наталья Подольская поделилась фото с мамой - именинницей Владимира Преснякова. Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она умело совмещает работу и материнство. Длительное время певица живет в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят двоих детей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Несмотря на свою занятость, пара регулярно уделяет внимание наследникам. 19 ноября Наталья поздравила с днем рождения маму Преснякова Елену Петровну. Она выложила нежные кадры, на которых позировала с именинницей. Свекрови певицы исполнилось 76 лет. Она поспешила поздравить ее с этой датой.
«Сегодня день рождения у самой прекрасной свекрови, моей второй мамочки Леночки. Лучистая, сияющая, искристая, всегда улыбающаяся и самая жизнерадостная женщина, которую я знаю! Давайте пожелаем Лене здоровья, добра и всего – всего-всего! Очень люблю и за все благодарю», – написала Наталья.
Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит именинница. Многие присоединились к поздравлениям.
Поздравил артистку и ее единственный сын Владимир Пресняков. Он трогательно обратился к ней со своей страницы в социальной сети: «Дорогая, любимая мамочка! Как прекрасно, что ты есть. Светись всегда, улыбайся, шути, как только ты умеешь, будь радостной и счастливой. Будь такой, как мы тебя любим, и, конечно, будь здорова. Спасибо тебе за все!».
В многочисленных интервью Владимир рассказывал, что детство у него было непростое. Был период, когда он даже жил в интернате, пока родители находились на гастролях. Но певец философски к этому относится, считая, что это стало полезным опытом для него.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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