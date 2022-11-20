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Названа лучшая валюта для покупки до Нового года

Названа лучшая валюта для покупки до Нового годаАналитик Совкомбанка Васильев призвал россиян купить китайский юань до Нового года

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, какие валюты лучше всего купить до Нового года. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Васильев назвал лучшую валюту для покупки до Нового года и призвал россиян приобрести валюты дружественных стран, особенно юань. Аналитик объяснил, что в условиях санкций Запада доллар и евро сохраняют свою токсичность. При этом их покупательная способность уменьшается из-за высокой инфляцией в Европе и США.

«Наиболее перспективная из них [валют дружественных стран]— китайский юань», — порекомендовал он.

Специалист добавил, что вложения в юане и бумаги российских компаний дадут положительную реальную доходность.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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