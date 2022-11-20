Названа лучшая валюта для покупки до Нового года
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, какие валюты лучше всего купить до Нового года. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».
Васильев назвал лучшую валюту для покупки до Нового года и призвал россиян приобрести валюты дружественных стран, особенно юань. Аналитик объяснил, что в условиях санкций Запада доллар и евро сохраняют свою токсичность. При этом их покупательная способность уменьшается из-за высокой инфляцией в Европе и США.
«Наиболее перспективная из них [валют дружественных стран]— китайский юань», — порекомендовал он.
Специалист добавил, что вложения в юане и бумаги российских компаний дадут положительную реальную доходность.