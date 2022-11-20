. Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией

Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией

Названо единственное условие для переговоров Украины с РоссиейАмериканский ведущий назвал единственное условие готовности Киева к переговорам с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Москвой, когда США прекратят оказывать Киеву военную помощь, заявил ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Журналист во время беседы с бывшим инспектором ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скоттом Риттером уточнил, что США всегда присутствуют при обсуждениях отношений Киева и Москвы. «Если есть какие-то переговоры, каналы, если кто-то со стороны России и Украины тайно проводит встречу в отеле в Женеве, то там есть кто-то и из Госдепартамента», — указал он. На это эксперт отметил, что «в этом нет никаких сомнений».

Он назвал единственное условие готовности Киева к переговорам с Москвой. По мнению ведущего, украинский конфликт может завершиться только тогда, когда Зеленский «придет к здравому смыслу». «Когда американский лидер Джо Байден позвонит и скажет: "Все". Скажет: "Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей Конгресса. Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он добавил, что не хочет проведения переговоров с Россией «за кулисами».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией
Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией
"Голова в холоде, а ноги - в тепле": дизайнеры выпустили пуховик для ног (3 фото)
"Голова в холоде, а ноги - в тепле": дизайнеры выпустили
Ставший очень популярным «выживач» Raft выйдет на приставках
Ставший очень популярным «выживач» Raft выйдет на приставках
Лолите Милявской потребовался ОМОН
Лолите Милявской потребовался ОМОН
Анастасия Волочкова показала свой огромный живот
Анастасия Волочкова показала свой огромный живот
Наталья Подольская поздравила «самую жизнерадостную свекровь» с днем рождения
Наталья Подольская поздравила «самую жизнерадостную свекровь» с днем
Эти 30+ игр могут удалить из Game Pass в декабре, лучше поспешить с их прохождением
Эти 30+ игр могут удалить из Game Pass в декабре, лучше поспешить с
Разочаровывающий обзор Tesla
Разочаровывающий обзор Tesla
NBC: США и Европа спорят по поводу завершения украинского конфликта
NBC: США и Европа спорят по поводу завершения украинского конфликта
Названа лучшая валюта для покупки до Нового года
Названа лучшая валюта для покупки до Нового года
Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России стабилизировалась
Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России
Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта Трампа
Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта

Топ на сегодня

В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы
Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время учений в Балтийском море
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
Зеленского обвинили в распространении дезинформации
Зеленского обвинили в распространении дезинформации

Еще по теме

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ
Зеленский назвал главное условие возвращения Крыма
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией по Донбассу
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса