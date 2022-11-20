. NBC: США и Европа спорят по поводу завершения украинского конфликта

Вадим Карасев

Западные страны продолжают дискутировать по поводу вариантов мирного урегулирования на Украине. Европа и США расходятся во мнениях о решении кризиса, пишет обозреватель NBC Патрик Смит.

Как утверждает журналист, ключевой вопрос, из-за которого между Брюсселем и Вашингтоном идут споры, — это то, стоит ли Киеву возвращаться в переговорный процесс с Москвой. Так, в США настаивают на дипломатическом решении конфликта. В свою очередь, высокопоставленные чиновники из Восточной и Центральной Европы надеются на военную победу Украины.

Публицист подчеркнул, что дискуссии внутри Соединенных Штатов и среди их европейских союзников касаемо конфликта на Украине можно косвенно отследить: заявления политиков Евросоюза зачастую противоречат словам главы объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о потенциальном диалоге между Москвой и Киевом.

Во время недавней поездки в Ватикан Эммануэль Макрон обратился к папе Франциску с просьбой обсудить урегулирование украинского кризиса с президентами России и США. Французский лидер добавил, что для заключения мира необходимо участие Вашингтона в переговорном процессе.

В прессе уже появлялась информация о разногласиях между американскими чиновниками о том, какие же должны быть условия установления мира на Украине. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли настаивает, что Киев добился того, что мог ожидать до наступления зимы, а значит, нужно закрепить достижения дипломатическим путем. По мнению американского президента Джо Байдена, военный конфликт на Украине может быть урегулирован только после того, как российские войска будут полностью выведены с ее территории.