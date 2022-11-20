. Никита Джигурда проиграл многомиллионное наследство
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Никита Джигурда проиграл многомиллионное наследство

Никита Джигурда проиграл многомиллионное наследство
Эпатажный артист Никита Джигурда лишился своих денег и шансов на безбедную жизнь.    Несколько лет продолжались суды за наследство покойной бизнесвумен Людмилы Браташ. Женщина оставила после себя внушительное состояние, за которое боролись ее друг, актер Никита Джигурда, и сестра Светлана Романова. Наконец, точка в скандальном деле поставлена. Московский городской суд вынес решение в пользу сестры Людмилы Браташ — Светланы Романовой. Теперь родственнице погибшей принадлежат три квартиры в Москве и одна в Париже. К ним прилагаются машиноместа и кладовая, а также многомиллионные денежные вклады с процентами, лежащие в одном из столичных банков. На протяжении скандального процесса стороны представляли все новые и новые сведения и доказательства своей правоты. Решающим аргументом стало отсутствие у Джигурды и Анисиной оригинала завещания, где Браташ, якобы, указала актера и его супругу своими единственными наследниками. А в таком случае наследование осуществляется согласно установленной очередности, и Романова является единственной наследницей, которой нотариус должен выдать все необходимые свидетельства и документы.
Ранее артист рассказывал, что познакомился с бизнесвумен в 2010 году, во время отдыха за границей. В том же году в США Браташ, якобы, и завещала ему все свое состояние. Однако, как следует из материалов дела, в 2010 году въезд женщины в Штаты зарегистрирован не был. В 2016-м Людмила скончалась при загадочных обстоятельствах. Джигурда и его супруга уже готовились вступить в наследство, но на горизонте появилась сестра погибшей — Светлана. Она выступила со встречным исковым заявлением о признании недействительным завещания. Суд указал на невозможность проверить спорный документ. Разбирательства продолжались долгие шесть лет. На этот раз представители Фемиды присудили все имущество Романовой. Будет ли Джигурда оспаривать решение — пока неизвестно.
# Шоу-бизнес Джигурда Никита
По материалам: z-aya

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