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Никита Пресняков вышел на связь из Америки

Никита Пресняков вышел на связь из Америки
Певец Никита Пресняков рассказал, чем занимается в США. Потерявшийся в начале мобилизации 31-летний Никита Пресняков наконец вышел на связь с поклонниками. Как уже стало ранее известно, все это время он пребывал на территории США, где живет его мама Кристина Орбакайте. Но старший внук Аллы Пугачевой, как выяснилось, не сидит там сложа руки, тусуясь на вечеринках друзей, а много и плодотворно работает. Об этом он и сообщил с гордостью в запрещенной в России соцсети. «Работаю над вторым альбомом. Уже скоро»,— заинтриговал лидер музыкальной группы Multiverse. А чтобы стало еще интереснее, выложил фрагмент новой песни под названием To stay, что переводится как «Остаться». Интересно, связано ли содержание композиции с его переездом и дальнейшими планами или нет.
Но уже сейчас Никита не тот что раньше. По крайней мере прическу он уже сменил и теперь весь в мелкую кудряшку, от чего его сходство со звездной бабушкой стало еще больше. И хотя сам он всячески абстрагируется от своих знаменитых родственников, считая, что и без того хорошо известен в узких кругах, но против породы не попрешь. К слову, каждый имеет право жить там, где ему хочется. Вот только в случае с Никитой его переезд был столь стремительным, что в полном недоумении оказались даже его партнеры по сцене Московского губернского театра. В мюзикле «Безымянная звезда» он играл главную роль. Пришлось спешно искать ему замену, потому что постановки оказались на грани срыва. Поступок сочли не слишком красивым, но справились и без него. Да, собственно, какой тут театр, если он в спешке даже жену оставил в Москве.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

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