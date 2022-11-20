. Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и интересных материалов
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Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и интересных материалов

Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и интересных материалов


Завершила очередная неделя, и она стала насыщенной новостями для подписки Game Pass. Компания Microsoft поделилась информацией о том, какие релизы ждать в подписке во второй половине ноября, анонсировали игры на удаление в конце ноября, вышло немало интересных перков и многое другое. Все новости и интересные материалы по Game Pass за период с 12 по 19 ноября в нашей еженедельной сводке.

Новые игры в подписке Game Pass на этой неделе

В подписку Game Pass на этой неделе добавили 6 новых игр:



Pentiment (Xbox, PC)



Somerville (Xbox, PC)



Dune: Spice Wars (PC)



Ghostlore (PC)



Lapin (Xbox, PC)



Norco (Xbox)

В этом списке сразу несколько проектов, на которые стоит обратить внимание.

Новинка Obsidian, игра Pentiment, получила отличные отзывы от игроков и критиков после релиза. Но у нее на старте нет русской локализации — ее разработчики обещают добавить чуть позже.


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Игра же Somerville, которую тоже многие ждали, вышла в релиз с большим количеством технических проблем на Xbox. В целом, у игры хорошие отзывы, особенно от игроков, которые ждали нечто близкое по духу к LIMBO и INSIDE (игра от одного из создателей этих проектов), но технические проблемы могут испортить впечатление от проекта.


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Что скоро добавят в Game Pass

Подписка Game Pass до конца ноября пополнится следующими играми:



Gungrave G.O.R.E (Xbox, PC) — 22 ноября



Battlefield 2042 (EA Play) (Xbox, PC) — 22 ноября



Insurgency: Sandstorm (Xbox) — 29 ноября



Soccer Story (Xbox, PC) — 29 ноября



Warhammer 40,000: Darktide (PC) — 29 ноября


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Удалят из Game Pass в конце ноября

Анонсировали список игр, которые покинут подписку Game Pass в конце ноября:



Archvale (Xbox, PC, xCloud)



Deeeer Simulator (Xbox, PC, xCloud)



Final Fantasy XIII-2 (Xbox, PC)



Mind Scanners (Xbox, PC, xCloud)



Mortal Shell (Xbox, PC, xCloud)



Space Warlord Organ Trading Simulator (Xbox, PC, xCloud)



Undungeon (Xbox, PC, xCloud)



Warhammer 40,000 Battlesector (Xbox, PC, xCloud)

Новые перки в Game Pass

На этой неделе в подписке Game Pass появилось несколько новых перков:



Набор для Halo Infinite



3 месяца подписки на Apple Music



3 месяца подписки на Apple TV+

Кроме того, издательство Electronic Arts и Microsoft напомнили, что подписчикам Game Pass Ultimate прямо сейчас доступно 11 бонусов для игр EA.

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Похоже, Game Pass отстает от Apple Arcade по числу подписчиков более чем в 4 раза
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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