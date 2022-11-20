. Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и интересных материалов

Вадим Карасев





Завершила очередная неделя, и она стала насыщенной новостями для подписки Game Pass. Компания Microsoft поделилась информацией о том, какие релизы ждать в подписке во второй половине ноября, анонсировали игры на удаление в конце ноября, вышло немало интересных перков и многое другое. Все новости и интересные материалы по Game Pass за период с 12 по 19 ноября в нашей еженедельной сводке.

Новые игры в подписке Game Pass на этой неделе

В подписку Game Pass на этой неделе добавили 6 новых игр:

Pentiment (Xbox, PC)Somerville (Xbox, PC)Dune: Spice Wars (PC)Ghostlore (PC)Lapin (Xbox, PC)Norco (Xbox)

В этом списке сразу несколько проектов, на которые стоит обратить внимание.

Новинка Obsidian, игра Pentiment, получила отличные отзывы от игроков и критиков после релиза. Но у нее на старте нет русской локализации — ее разработчики обещают добавить чуть позже.

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Игра же Somerville, которую тоже многие ждали, вышла в релиз с большим количеством технических проблем на Xbox. В целом, у игры хорошие отзывы, особенно от игроков, которые ждали нечто близкое по духу к LIMBO и INSIDE (игра от одного из создателей этих проектов), но технические проблемы могут испортить впечатление от проекта.

Что скоро добавят в Game Pass

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Подписка Game Pass до конца ноября пополнится следующими играми:

Удалят из Game Pass в конце ноября

Gungrave G.O.R.E (Xbox, PC) — 22 ноябряBattlefield 2042 (EA Play) (Xbox, PC) — 22 ноябряInsurgency: Sandstorm (Xbox) — 29 ноябряSoccer Story (Xbox, PC) — 29 ноябряWarhammer 40,000: Darktide (PC) — 29 ноябряWatch this video on YouTube

Анонсировали список игр, которые покинут подписку Game Pass в конце ноября:

Новые перки в Game Pass

Archvale (Xbox, PC, xCloud)Deeeer Simulator (Xbox, PC, xCloud)Final Fantasy XIII-2 (Xbox, PC)Mind Scanners (Xbox, PC, xCloud)Mortal Shell (Xbox, PC, xCloud)Space Warlord Organ Trading Simulator (Xbox, PC, xCloud)Undungeon (Xbox, PC, xCloud)Warhammer 40,000 Battlesector (Xbox, PC, xCloud)

На этой неделе в подписке Game Pass появилось несколько новых перков:

Набор для Halo Infinite3 месяца подписки на Apple Music3 месяца подписки на Apple TV+

Кроме того, издательство Electronic Arts и Microsoft напомнили, что подписчикам Game Pass Ultimate прямо сейчас доступно 11 бонусов для игр EA.

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