Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и интересных материалов
Завершила очередная неделя, и она стала насыщенной новостями для подписки Game Pass. Компания Microsoft поделилась информацией о том, какие релизы ждать в подписке во второй половине ноября, анонсировали игры на удаление в конце ноября, вышло немало интересных перков и многое другое. Все новости и интересные материалы по Game Pass за период с 12 по 19 ноября в нашей еженедельной сводке.
Новые игры в подписке Game Pass на этой неделе
В подписку Game Pass на этой неделе добавили 6 новых игр:
Pentiment (Xbox, PC)
Somerville (Xbox, PC)
Dune: Spice Wars (PC)
Ghostlore (PC)
Lapin (Xbox, PC)
Norco (Xbox)
В этом списке сразу несколько проектов, на которые стоит обратить внимание.
Новинка Obsidian, игра Pentiment, получила отличные отзывы от игроков и критиков после релиза. Но у нее на старте нет русской локализации — ее разработчики обещают добавить чуть позже.
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Игра же Somerville, которую тоже многие ждали, вышла в релиз с большим количеством технических проблем на Xbox. В целом, у игры хорошие отзывы, особенно от игроков, которые ждали нечто близкое по духу к LIMBO и INSIDE (игра от одного из создателей этих проектов), но технические проблемы могут испортить впечатление от проекта.
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Что скоро добавят в Game Pass
Подписка Game Pass до конца ноября пополнится следующими играми:
Gungrave G.O.R.E (Xbox, PC) — 22 ноября
Battlefield 2042 (EA Play) (Xbox, PC) — 22 ноября
Insurgency: Sandstorm (Xbox) — 29 ноября
Soccer Story (Xbox, PC) — 29 ноября
Warhammer 40,000: Darktide (PC) — 29 ноября
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Удалят из Game Pass в конце ноября
Анонсировали список игр, которые покинут подписку Game Pass в конце ноября:
Archvale (Xbox, PC, xCloud)
Deeeer Simulator (Xbox, PC, xCloud)
Final Fantasy XIII-2 (Xbox, PC)
Mind Scanners (Xbox, PC, xCloud)
Mortal Shell (Xbox, PC, xCloud)
Space Warlord Organ Trading Simulator (Xbox, PC, xCloud)
Undungeon (Xbox, PC, xCloud)
Warhammer 40,000 Battlesector (Xbox, PC, xCloud)
Новые перки в Game Pass
На этой неделе в подписке Game Pass появилось несколько новых перков:
Набор для Halo Infinite
3 месяца подписки на Apple Music
3 месяца подписки на Apple TV+
Кроме того, издательство Electronic Arts и Microsoft напомнили, что подписчикам Game Pass Ultimate прямо сейчас доступно 11 бонусов для игр EA.
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