. Один из братьев Пономаренко борется с онкологией
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Один из братьев Пономаренко борется с онкологией

Один из братьев Пономаренко борется с онкологией
Юмористы Александр и Валерий Пономаренко неизменно пользуются успехом у зрителей. Как выяснилось, Александру поставили страшный диагноз. Дуэт братьев Пономаренко давно снискал любовь зрителей — Александр и Валерий выходят на сцену много лет и неизменно шутят на самые злободневные темы. На их выступлениях можно от души посмеяться и зарядиться позитивом, но в последние месяцы Валерий все чаще появляется на сцене один, без брата. Компанию ему составляют друзья-юмористы, они же поддерживают его за кулисами в трудную минуту. Именно такое время сейчас в семье Пономаренко. Александр борется с онкологическим заболеванием. О том, что у брата рак, подтвердил Валерий Пономаренко. Ситуация тяжелая, так что ему пришлось приостановить участие во всех телешоу. Недуг забирает все силы, но юморист держится и делает все, чтобы поправиться. «Саша болен, действительно, и болен серьезно. Наверное, не мне нужно об этом говорить. Но он держится молодцом, лечится. Много чего уже прошел», — рассказывает Woman.ru Николай Бандурин.
В Ржеве накануне прошел юмористический концерт, на котором должны были выступать братья Пономаренко, но приехать на гастроли Александр не смог — ему не под силу выстоять двухчасовое представление. Валерий Пономаренко поделился новостями о здоровье брата: «Саша очень болен сейчас, он сильно ослаб… Главная задача — гемоглобинчик поднять. Концерт закончится, я сразу на вокзал и в горы, где он реабилитируется». «Он много и давно лечится, уже столько всего прошел, везде побывал. Сейчас обсуждаем, чтобы организовать сбор средств. 10 декабря в ''Меридиане'' будет большой концерт Лиона Измайлова, там много юмористов уже подтвердили свое участие, хорошая программа ожидается. Деньги направим в ему. Сашу многие рвутся поддержать», — рассказал Николай Бандурин. Афишировать проблему братья не хотят, в соцсетях они хранят молчание. Их последняя совместная работа была представлена 1 июня. С тех пор в их личных блогах тишина. Валерий и Александр Пономаренко начинали свою карьеру в программе «Кривое зеркало» у Евгения Петросяна. Они также были ведущими «ТВ-Бинго-шоу», и «Утренней почты». У Александра Пономаренко есть жена Анна и двое детей: дочь Любовь и сын Герман.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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