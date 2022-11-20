. Ольга Бузова посмеялась над теми, кто сбежал за границу

Певица и ведущая Ольга Бузова придумал новую песню. Певица выступила с музыкальным номером в шоу «Однажды в России». 19 ноября в YouTube-канале шоу «Однажды в России» появился музыкальный ролик из этой передачи, в котором Ольга Бузова и Азамат Мусагалиев спели песню под названием «Релокация». Композиция посвящена российским мужчинам, уехавшим из-за мобилизации в соседние страны. Только эта острая социальная тема подана через очередное предательство Ольги ее бойфрендом. Бросать Бузову - это уже тренд, не иначе.«Но в сложной ситуации ты выбрал релокацию. Ах вот зачем, оказывается, ты бегал по утрам. Стал жертвой информации и под давлением санкций Сбежал туда, где есть «Макдак», «Икея» и «ПэйПал». Ты взял и растоптал всю мою иллюзию, Ты взял и променял Бузову на Грузию», - поет Ольга. «Как всегда своевременно и в точку», «Шикарно! И автору слов - респект!», «Приятно, когда человек вместо раскисания с юмором переживает неприятности!», «Я удивлен, но это действительно можно слушать», «Это ее лучшая песня!» - пишут зрители в комментариях.