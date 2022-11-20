. Определено место России в мировом рейтинге годовой инфляции
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Определено место России в мировом рейтинге годовой инфляции

Определено место России в мировом рейтинге годовой инфляцииРФ в сентябре по годовой инфляции в мире заняла 45-ю строчку, на первом месте — Зимбабве

В сентябре годовая инфляция была выше всего в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, а Российская Федерация заняла в этом списке 45-ю строчку. Такие результаты расчетов приводит РИА Новости.

Агентство провело исследование, опираясь на данные национальных статистических служб 193 стран. В финальной выборке по миру оказались 155 государств, раскрывших к середине ноября данные за сентябрь. Они представляли семь мировых регионов: Азию, Африку, к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.

Самая высокая инфляция в мире была зарегистрирована в Зимбабве — 280,4 процента. Ее показатели начали ускоряться с конца зимы и к сентябрю разогнались в 4,6 раза. Второе место в регионе и четвертое в мире занял Судан — 107 процентов, третьей стала Гана с уровнем инфляции в 37,2 процента.

В Южной Америке в лидеры выбилась Венесуэла, которая страдает от высокой инфляции долгие годы. С показателем 157,4 процента государство занимает третье место в мире, хотя с конца 2021 года инфляция там замедлилась в 4,4 раза. В Северной Америке первой оказалась Куба с инфляцией в 37,24 процента.

В Европе наиболее высокую инфляцию в сентябре выявили в Молдавии — 34 процента. Вторую строчку заняла Украина с 24,6 процента, а третью — Литва, которая с 24,1 процента оказалась лидером по росту цен среди стран Европейского союза.

Ранее сообщалось, что инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1 процента впервые с 1981 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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