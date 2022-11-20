. Ожидаемая игра Replaced для Game Pass обзавелась уточненным окном релиза

Вадим Карасев





В 2021 году состоялся анонс игры Replaced, которую заявили сразу к выходу в подписке Game Pass. Проект попал в ТОП-30 самых ожидаемых игр 2022 года по версии Eurogamer, плюс лично глава Microsoft Gaming Фил Спенсер отмечал, что ждет игру. Но в мае этого года стало известно, что Replaced перенесли на 2023 год.

Теперь же из отчета издательства Thunderful Group, которое будет выпускать Replaced, стало понятно, что игра задержится, как минимум, до второй половины 2023 года. Именно это релизное окно Replaced значится в документах издателя, пока без уточнения конкретного месяца или квартала.

Напомним, что Replaced представляет собой 2.5D платформер в духе ретрофутуризма в альтернативной Америке 1980-х. Главным героем в игре выступает R.E.A.C.H. — искусственный интеллект, который заперт в человеческом теле и пытается прижиться в мире людей.

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