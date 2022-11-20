Певица Зара рассказала о втором браке
Сегодня, 13:57
Певица Зара призналась, что чиновник пренебрег ей. Шесть лет назад артистка развелась со столичным чиновником Сергеем Ивановым, которому родила сыновей Даниила и Максима. Несмотря на разрыв, Зара очень тепло отзывается о Сергее и считает его прекрасным отцом. За плечами 39-летней исполнительницы два брака — первым избранником Зары стал сын Валентины Матвиенко Сергей. Этот союз просуществовал недолго — меньше года. Певица очень тяжело отходила от разрыва, но все изменилось, когда в ее жизни появился начальник управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Иванов. Чиновник красиво ухаживал за брюнеткой и постоянно звал ее замуж. В один прекрасный день Зара ответила ему согласием. «Сергей мало что рассказывал о прошлой жизни, но мне понравилось, что он всегда с уважением говорил о своих детях, бывшей супруге. Для меня это было каким-то знаком», — призналась артистка в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». В 2010 году у пары родился первенец Даниил, два года спустя появился Максим. Когда младшему ребенку было четыре года, супруги развелись. Они до последнего надеялись сохранить отношения, но не удалось.
«Очень благодарна судьбе за встречу с Сергеем. У нас с ним был хороший брак. А вот со многими вещами боролась — очень хотела быть услышанной, многое хотела исправить. Но в какой-то момент для того, чтобы сохранить семью, нужно расстаться ради детей. В браке очень важно, чтобы люди слышали друг друга. Я поняла, что я очень одинока, что помощь и понимание со стороны мужа, к сожалению, не исходят. Ясно, что в расставании виноваты оба, но я знаю, что Сергей, и он с этим согласится, виноват больше. Сейчас у нас прекрасные отношения. Мы вместе воспитываем детей. После развода Сергей стал больше ценить и уважать меня», — отметила Зара. По словам Зары, Иванов не видел в ней звезду, как окружающие. «Он меня всегда так… принижал. И все наши друзья знали об этом. Проблема Сергея в том, что он не оценил то, что преподнесла ему судьба — меня, детей. В какой-то момент он очень сильно пренебрегал нами. Родители это видели и как-то сказали, мол, ждали, когда я приму решение», — разоткровенничалась брюнетка.
По материалам: z-aya