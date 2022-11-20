. Певица Зара рассказала о втором браке

Певица Зара призналась, что чиновник пренебрег ей. Шесть лет назад артистка развелась со столичным чиновником Сергеем Ивановым, которому родила сыновей Даниила и Максима. Несмотря на разрыв, Зара очень тепло отзывается о Сергее и считает его прекрасным отцом. За плечами 39-летней исполнительницы два брака — первым избранником Зары стал сын Валентины Матвиенко Сергей. Этот союз просуществовал недолго — меньше года. Певица очень тяжело отходила от разрыва, но все изменилось, когда в ее жизни появился начальник управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Иванов. Чиновник красиво ухаживал за брюнеткой и постоянно звал ее замуж. В один прекрасный день Зара ответила ему согласием. «Сергей мало что рассказывал о прошлой жизни, но мне понравилось, что он всегда с уважением говорил о своих детях, бывшей супруге. Для меня это было каким-то знаком», — призналась артистка в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». В 2010 году у пары родился первенец Даниил, два года спустя появился Максим. Когда младшему ребенку было четыре года, супруги развелись. Они до последнего надеялись сохранить отношения, но не удалось.«Очень благодарна судьбе за встречу с Сергеем. У нас с ним был хороший брак. А вот со многими вещами боролась — очень хотела быть услышанной, многое хотела исправить. Но в какой-то момент для того, чтобы сохранить семью, нужно расстаться ради детей. В браке очень важно, чтобы люди слышали друг друга. Я поняла, что я очень одинока, что помощь и понимание со стороны мужа, к сожалению, не исходят. Ясно, что в расставании виноваты оба, но я знаю, что Сергей, и он с этим согласится, виноват больше. Сейчас у нас прекрасные отношения. Мы вместе воспитываем детей. После развода Сергей стал больше ценить и уважать меня», — отметила Зара. По словам Зары, Иванов не видел в ней звезду, как окружающие. «Он меня всегда так… принижал. И все наши друзья знали об этом. Проблема Сергея в том, что он не оценил то, что преподнесла ему судьба — меня, детей. В какой-то момент он очень сильно пренебрегал нами. Родители это видели и как-то сказали, мол, ждали, когда я приму решение», — разоткровенничалась брюнетка.