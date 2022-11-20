. Показали новый геймплей AEW: Fight Forever — реслинга, который ожидают в Game Pass
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Показали новый геймплей AEW: Fight Forever — реслинга, который ожидают в Game Pass

Показали новый геймплей AEW: Fight Forever — реслинга, который ожидают в Game Pass


Авторы реслинга AEW: Fight Forever представили новый трейлер с геймплеем игры, но пока не огласили дату релиза. Проект планируют выпустить в 2023 году, и он, как утверждают разработчики, вернет игроков в «золотой век реслинга».


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Релиз AEW: Fight Forever должен состояться на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Недавно появились слухи, что проект будет добавлен в подписку Game Pass сразу после релиза, но в новом трейлере данную информацию не подтвердили.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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