. "Просто сил нет": Кристина Асмус набросилась на зрителей, рассказав, почему они ее "задолбали"

Вадим Карасев

34-летняя Кристина Асмус на протяжении нескольких лет исполняет главную роль в постановке "Леди Макбет Мценского уезда". Звезда решила выпустить наружу накопившееся раздражение. Актриса рассказала, по какой причине ее достали некоторые зрители.

Звезда "Интернов" в нецензурной форме обрушилась в соцсетях на зрителей, которые неподобающим образом ведут себя на спектаклях Театра Ермоловой.



Как [меня задолбали] зрители, которые не выключают телефоны! Просто сил нет! И главное, зазвонил у кого-то, ну ты проверь свой. Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал



Кристина Асмус отдельно поблагодарила в соцсетях зрителей, умеющих себя вести в театре.

Я всегда после "Леди Макбет" кричу зрителям "спасибо". Вчера еще добавила: "И отдельное спасибо тем, у кого сегодня не звонил телефон". Зал взорвался криками и аплодисментами. Телефоны мешают всем. выключайте их ***

При этом экс-супруга Гарика Харламова опубликовала в соцсетях фото с растекшимся от слез макияжем.

Кристина Асмус публично расцеловала нового возлюбленного

Одновременно с обращением Кристины Асмус к зрителям в Сети были обнародованы кадры любовной сцены из "Леди Макбет Мценского уезда".

На видео актриса страстно целуется со своим избранником Романом Евдокимовым, который моложе ее на 6 лет.

"Красивая пара! И больше не надо скрываться", - пишут пользователи Сети об Асмус и Евдокимове, играющих в постановке купчиху Катерину Измайлову и приказчика Сергея Калинина. Актриса сама привела в труппу сердечного друга.

Артистка признавалась, что уже познакомила свою восьмилетнюю дочь от Гарика Харламова с новым избранником.