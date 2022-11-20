"Просто сил нет": Кристина Асмус набросилась на зрителей, рассказав, почему они ее "задолбали"
34-летняя Кристина Асмус на протяжении нескольких лет исполняет главную роль в постановке "Леди Макбет Мценского уезда". Звезда решила выпустить наружу накопившееся раздражение. Актриса рассказала, по какой причине ее достали некоторые зрители.
Звезда "Интернов" в нецензурной форме обрушилась в соцсетях на зрителей, которые неподобающим образом ведут себя на спектаклях Театра Ермоловой.
Кристина Асмус отдельно поблагодарила в соцсетях зрителей, умеющих себя вести в театре.
При этом экс-супруга Гарика Харламова опубликовала в соцсетях фото с растекшимся от слез макияжем.
Кристина Асмус публично расцеловала нового возлюбленного
Одновременно с обращением Кристины Асмус к зрителям в Сети были обнародованы кадры любовной сцены из "Леди Макбет Мценского уезда".
На видео актриса страстно целуется со своим избранником Романом Евдокимовым, который моложе ее на 6 лет.
"Красивая пара! И больше не надо скрываться", - пишут пользователи Сети об Асмус и Евдокимове, играющих в постановке купчиху Катерину Измайлову и приказчика Сергея Калинина. Актриса сама привела в труппу сердечного друга.
Артистка признавалась, что уже познакомила свою восьмилетнюю дочь от Гарика Харламова с новым избранником.