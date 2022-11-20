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"Просто сил нет": Кристина Асмус набросилась на зрителей, рассказав, почему они ее "задолбали"

"Просто сил нет": Кристина Асмус набросилась на зрителей, рассказав, почему они ее "задолбали"

34-летняя Кристина Асмус на протяжении нескольких лет исполняет главную роль в постановке "Леди Макбет Мценского уезда". Звезда решила выпустить наружу накопившееся раздражение. Актриса рассказала, по какой причине ее достали некоторые зрители.

Звезда "Интернов" в нецензурной форме обрушилась в соцсетях на зрителей, которые неподобающим образом ведут себя на спектаклях Театра Ермоловой.


Как [меня задолбали] зрители, которые не выключают телефоны! Просто сил нет! И главное, зазвонил у кого-то, ну ты проверь свой. Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал

Кристина Асмус отдельно поблагодарила в соцсетях зрителей, умеющих себя вести в театре.

Я всегда после "Леди Макбет" кричу зрителям "спасибо". Вчера еще добавила: "И отдельное спасибо тем, у кого сегодня не звонил телефон". Зал взорвался криками и аплодисментами. Телефоны мешают всем. выключайте их ***

При этом экс-супруга Гарика Харламова опубликовала в соцсетях фото с растекшимся от слез макияжем.


Кристина Асмус публично расцеловала нового возлюбленного

Одновременно с обращением Кристины Асмус к зрителям в Сети были обнародованы кадры любовной сцены из "Леди Макбет Мценского уезда". 

На видео актриса страстно целуется со своим избранником Романом Евдокимовым, который моложе ее на 6 лет. 

"Красивая пара! И больше не надо скрываться", - пишут пользователи Сети об Асмус и Евдокимове, играющих в постановке купчиху Катерину Измайлову и приказчика Сергея Калинина. Актриса сама привела в труппу сердечного друга.

Артистка признавалась, что уже познакомила свою восьмилетнюю дочь от Гарика Харламова с новым избранником.

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По материалам: uposters.ru

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