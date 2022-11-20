. Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия спортом

55-летняя актриса Рената Литвинова снялась без косметики, показав лицо без прикрас. Рената Литвинова выглядит не по годам молодой и свежей. Это актриса и режиссер часто доказывает, не боясь демонстрировать фанатам свое лицо без макияжа. Сегодняшний день не стал исключением. Кинозвезда показала себя после занятий спортом. Рената уже вышла из душа, закутав голову полотенцем. Ровная кожа и отсутствие морщин сделали звезду похожей на молодую девушку. Многие поклонники постоянно сравнивают Литвинову с ее собственной дочерью. По их словам, часто одну не отличить от другой.Девушки не раз интересовались секретами красоты Ренаты. Но здесь, по словам режиссера, никаких тайн нет: хорошие врачи, минимум еды и алкоголя, и регулярный спорт. С последним Литвинова подружилась лишь последнее время. Известная блондинка старается чередовать нагрузки, чтобы не заскучать. Одно время она увлекалась бегом, а потом переключилась на йогу и пилатес. Заботиться о себе и любить себя Рената учит и свою дочь Ульяну. «Я постоянно повторяю ей, что она самая красивая, — надо девочек хвалить и вселять в них уверенность в себе. Главный совет: беречь здоровье, не подвергать себя разрушительным экспериментам»,— отмечает Литвинова.