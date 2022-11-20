. Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей

Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублейПреподаватель РЭУ Стюрина: почетные доноры России получат 16 тысяч рублей в 2022 году

Старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала, кто из россиян обладает правом получить 16 тысяч рублей. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт рассказала, что почетные доноры России получат от государства 16 тысяч рублей в 2022 году. По ее словам, эта категория россиян имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи кровь. Кроме того они могут уйти в оплачиваемый отпуск в любую дату, а также получить льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи и преференции, указанные на региональном уровне.

Стюрина отметила, что региональным почетным донорам положены льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона №125. В частности, в Москве такие граждане могут получить бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и медицинских препаратов

«В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания "Ветеран труда" почетным донорам Российской Федерации, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин», — заключила она.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

3 секрета, которые помогут стать успешнее и счастливее в 2023 году
3 секрета, которые помогут стать успешнее и счастливее в 2023 году
Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»
Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»
Трамп отказался возвращаться в Twitter
Трамп отказался возвращаться в Twitter
Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей
Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей
Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало на видео
Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало
Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и интересных материалов
Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и
Как выглядит обычное утро мамы двенадцати детей
Как выглядит обычное утро мамы двенадцати детей
Что сулит каждому знаку зодиака китайский гороскоп на декабрь 2022 года
Что сулит каждому знаку зодиака китайский гороскоп на декабрь 2022
Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева начать диалог
Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева
Ожидаемая игра Replaced для Game Pass обзавелась уточненным окном релиза
Ожидаемая игра Replaced для Game Pass обзавелась уточненным окном
Восточный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
"Угомоните эту женщину, у нее биполярочка": Приходько не оценила попытки Лободы петь на мове
"Угомоните эту женщину, у нее биполярочка": Приходько не

Топ на сегодня

Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды
Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций

Еще по теме

Ряду россиян напомнили о праве на льготы и выплаты
Россиянам рассказали о положенной выплате к юбилею
Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной
Россиян предупредили об изменениях в начислении ряда пособий