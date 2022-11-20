. Роза Сябитова рассказала об ориентации Брэда Питта
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Роза Сябитова рассказала об ориентации Брэда Питта

Роза Сябитова рассказала об ориентации Брэда Питта
Ведущая Роза Сябитова высказалась о голливудском актере. Пока Брэд Питт судится с главной женщиной в своей жизни — Анджелиной Джоли и успевает оказывать знаки внимания другим красоткам, на него любуется издалека российская сваха Роза Сябитова. Она в полном восторге от поведения знаменитости, считая, что он себе может позволить если не все, то многое. «Классный мужчина, просто классный мужчина! Как я про Джонни Деппа сказала, Брэд Питт тоже в этом списке. Мужчина номер один! Почему — потому что, ну точно могу сказать, что он не импотент и он — нормальной ориентации. И это самое главное для мужчины!», — не скрывает своего мнения Сябитова. А то, что он не отличается верностью своим возлюбленным, включая ту же Джоли, так это его нисколько не портит.  И женщин, судя по всему, тоже устраивает.
«Его поведение никак не нарушает семейный кодекс. Вот Анджелину Джоли взять: когда они в браке были, у нее не возникало никаких претензий, как минимум в прессе я это не видела. Ну, значит, ее вполне устраивало все. Знаете, в каждой избушке свои погремушки — может быть, у них игры такие сексуальные, откуда мы знаем», — предположила сваха. И тут же «сдала» свою бывшую коллегу по брачному шоу Ларису Гузееву, которая, как выяснилось, тоже неровно дышит в сторону Питта. Сябитова даже надеется, что тот в курсе их симпатии. «Я думаю, и до него это дошло, что у него есть такие классные фанатки, любящие его заочно и в России. Собственно говоря, есть за что», — подытожила Роза в разговоре с 5-tv.ru. Судя по всему, она завидует девчонкам, которые могут себе позволить тусить рядом с кумиром миллионов.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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