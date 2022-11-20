. С помощью каких продуктов можно поддерживать здоровье зимой и восстанавливать энергетику

С наступлением зимы организм человека пребывает в стрессе из-за резких перепадов температур, нехватки солнечного света, возрастающих затрат на сохранение тепла и недостатка витаминов. Чтобы ему помочь справиться со стрессовой ситуацией, очень важно правильно питаться и употреблять больше полезных продуктов, укрепляющих иммунитет.

Цитрусовые

О пользе витамина С для организма знают все. Он укрепляет иммунитет, стимулирует работу сердечно-сосудистой и нервной систем, участвует в синтезе коллагена и важных белков. Его нехватка в зимнее время года может значительно ослабить иммунитет и спровоцировать множество заболеваний. Поэтому очень важно употреблять в пищу продукты, богатые этим витамином.





К ним, прежде всего, относятся цитрусовые. Лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты в зимнее время года должны быть на столе ежедневно. Съедая в день несколько фруктов и выпивая пару чашек чая с лимоном, вы сможете поддерживать нужный уровень витамина С в организме.

Яблоки

Яблоко — самый популярный, полезный и доступный продукт, богатый витаминами А, В, С и Е. Это мощный источник энергии, помогающий организму справляться со стрессом. Яблоки также стимулируют пищеварение и препятствуют возникновению анемии.





Пара яблок в день помогает нормализовать работу ЖКТ и пополнить запасы организма необходимыми витаминами. Зимой особенно полезны печеные яблоки, которые улучшают обменные процессы в организме и благоприятно влияют на состав крови.

Чеснок

Зимой крайне важно добавлять в свой рацион несколько зубчиков чеснока, который является настоящим кладезем ценных питательных веществ и витаминов. В нем содержатся различные микроэлементы, фитонциды, витамины С, В, D, Р, повышающие иммунитет.





Чеснок также обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Его особенно полезно употреблять в пищу зимой для профилактики простудных и респираторных заболеваний.

Но есть чеснок следует правильно. Перед употреблением его необходимо мелко натереть и оставить на столе на 10-15 минут для взаимодействия с воздухом, что способствует активной выработке полезных веществ. После этого чеснок можно добавлять в салаты или просто съедать с кусочком хлеба.

Лук

По своим свойствам лук имеет сходство с чесноком. Он также является низкокалорийным продуктом, но обладает питательными, антибактериальными и противовирусными свойствами. В нем содержится огромное количество микроэлементов, углеводов, сахаридов, витаминов группы В, А, Е, РР.





Употребление лука очень полезно для печени и пищеварительной системы. Этот продукт используется при приготовлении разных блюд, но зимой желательно съедать хотя бы одну луковицу в сыром виде, можно в салатах, поскольку при термической обработке он утрачивает часть полезных веществ.

Жирная рыба

Рыба — исключительно полезный продукт, который рекомендуется употреблять в пищу круглый год. Но зимой ее польза особенно бесценна, поскольку жирная рыба является лучшим источником энергии, в ней содержится масса полезных для организма веществ, которых нет в других продуктах. Например таких, как Омега-3.





Это ненасыщенные жирные кислоты, которые осуществляют полный контроль над работой иммунной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем. Содержащиеся в рыбе питательные вещества также препятствуют развитию остеопороза и стимулируют иммунитет.