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Силуанов прокомментировал решение ООН о возмещении ущерба Украине

Силуанов прокомментировал решение ООН о возмещении ущерба УкраинеМинистр финансов Силуанов: у решения ООН о возмещении ущерба Украине нет юридической силы

Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что у резолюции ООН о возмещении ущерба Украине нет юридической силы. Решение Генассамблеи ООН он прокомментировал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы, — заявил он. — Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения».

14 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. За документ проголосовали 94 члена ООН. Резолюция рекомендует членам ГА ООН совместно с Киевом создать международный реестр нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений.

Впоследствии в Кремле заявили, что резолюция ООН является формализацией грабежа российских накоплений. Москва постарается воспрепятствовать попыткам конфискации резервов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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