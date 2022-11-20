. Ставший очень популярным «выживач» Raft выйдет на приставках
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Ставший очень популярным «выживач» Raft выйдет на приставках

Ставший очень популярным «выживач» Raft выйдет на приставках


В июне этого года в Steam состоялся релиз игры Raft. Это очень проект в жанре выживания, который предлагает одиночный режим или кооператив. В Raft выживать предстоит на плоту в открытой воде, стараясь заботиться о своей жизни и улучшать само судно.

Разработчики Raft сообщили, что планируют выпустить проект на приставках. На данный момент не уточняется, какие именно консоли посетит игра, но в анонсе авторы Raft говорят, что они «стремятся выпустить игру на как можно большем количестве платформ и надеются, что смогут дать как можно большему количеству игроков возможность построить свой собственный плот». Сроки выхода консольных версий Raft авторы игры пока тоже не называют.

Стоит сказать, что Raft в Steam получила огромную популярность. Сейчас у проекта больше 180 тысяч отзывов и «Очень положительная» оценка.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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