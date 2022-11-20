. Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало на видео

Вадим Карасев

В результате столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной в столице Перу погибли два медицинских работника. О происшествии, которое попало на записи видеокамер в аэропорту, рассказали представители авиакомпании LATAM Airlines.

В настоящее время известно, что авария привела к возгоранию самолета. Огонь удалось потушить, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе, однако в LATAM не сообщили, почему маршрут пожарной машины пролегал через ВПП.

На кадрах с места событий запечатлено, как самолет на большой скорости двигался по взлетной полосе аэропорта Лимы. Предположительно, пилот не успел принять меры для предотвращения аварии. После происшествия очевидцы обратили внимание на густой сизый дым, исходящий из нижней части самолета.

На видеофрагментах заметно, что у лайнера после аварии отпали задние колеса – хвост борта перед полной остановкой находился весьма близко к дорожному покрытию. Кроме того, самолет сильно кренился вправо – вероятно, из-за повреждения шасси.

Накануне электропоезд сбил группу французских военных, пересекающих железную дорогу во время учений, один человек погиб. На место происшествия прибыли медработники, спасатели, жандармерия и полиция. Правоохранители ведут расследование обстоятельств произошедшего.