. Сын Олега Газманова рассказал о ссоре с отцом

Сын певца Олега Газманова говорит родителям, что аборт делать уже поздно. 41-летний Родион Газманов рассказал, что любит пошутить над своими родителями. Артист и автор песен Родион Газманов рассказал, что в общении с родителями очень любит пошутить. Делает он это, если те вдруг пытаются дать свои наставления уже выросшему и окрепшему чаду. В последнее время, естественно, поползновений воспитывать наследника становится сильно меньше. Но тем не менее, Родион Газманов дал понять, что готов отстаивать личные границы. И порой, шутит так, чтобы ни папе, ни маме не захотелось учить отпрыска жизни.«Для меня родительский авторитет, безусловно, важен, но, когда они пытаются в очередной раз меня направить на путь истинный, я шучу, что ребенку уже за 40 лет и аборт делать уже поздно. Если серьезно, то у нас никогда не бывает ожесточенных споров по поводу тех или иных моих действий, поскольку мама и папа уважают мой суверенитет и дают мне возможность самостоятельно определять свою жизнь. Парень я взрослый, можно уже и самому решать», - рассказал Родион Газманов «СтарХиту». Напомним, Родион Газманов после расставания отца Олега Газманова с его мамой, сумел понять родителя, который выбрал другую женщину. Общаясь с отцом и его новой семьей, Родион Газманов всегда поддерживал и поддерживает теплые отношения с мамой Ириной Газмановой.