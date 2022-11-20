. Сын Олега Газманова рассказала об отношениях с братом
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Сын Олега Газманова рассказала об отношениях с братом

Сын Олега Газманова рассказала об отношениях с братом
У певца Олега Газманова два сына один из которых не родной. Родной сын Олега Газманова рассказал, как относится к приемному наследнику отца. 41-летний Родион Газманов впервые за долгое рассказал о своих отношениях с приемным сыном Олега Газманова Филиппом. Молодой человек является родным сыном жены Олега Газманова Марины. Известный исполнитель воспитывал Филиппа с самого рождения.
Более того, он забирал жену Марину из роддома с ребенком, которого она родила от другого. Олег Газманов считает Филиппа родным сыном и обижается, когда кто-то пытается в этом усомниться. Родион Газманов заявил, что нечасто общается с Филиппом в силу занятости их обоих. «Я общаюсь с Филиппом, конечно. Мы не очень часто встречаемся, но всегда делаем это с удовольствием», - поделился Родион Газманов со «СтарХитом».
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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