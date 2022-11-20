. Татьяна Навка показала моложавую маму – именинницу в шикарной шубе
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Татьяна Навка показала моложавую маму – именинницу в шикарной шубе

Татьяна Навка показала моложавую маму – именинницу в шикарной шубе
Фигуристка Татьяна Навка поделилась редкими фото с мамой и сестрой, сопроводив их поздравлением. Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она завоевала большое количество наград. Теперь чемпионка создает красочные ледовые шоу. При этом она растит дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. И несмотря на свою занятость, спортсменка видится с друзьями, посещает вечеринки и наведывается в гости к родным. 18 ноября Навка выложила редкое фото со своей мамой Раисой Анатольевной. Она поздравила ее с днем рождения. В кадре именинница позировала в роскошной шубе макси. С ней также была и вторая дочка Наталья. Три блондинки оказались очень похожи.
«Самое главное в жизни любого человека – это мама. Все, что она вкладывает в ребенка, все семена потенциала, интуиции, способностей, человечности, характера, веры и любви — со временем распускаются в уже взрослом человеке!
Сегодня, в твой День Рождения, я говорю спасибо, моя дорогая мама, что благодаря тебе я выросла такой какая я есть! Спасибо за твой пример, терпение и мудрость. Люблю тебя, живи долго и счастливо, ну а мы всегда рядом. Твои дети, зятья, внуки и, надеюсь, скоро правнуки», – написала Татьяна Навка.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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