. Татьяна Судец подсела на игру в казино после гибели сына
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Татьяна Судец подсела на игру в казино после гибели сына

Татьяна Судец подсела на игру в казино после гибели сына
Ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши», Татьяна Судец пережила страшную трагедию, которая превратила ее в игроманку. Телеведущую Татьяну Судец советские зрители знают по передаче «Спокойной ночи, малыши!». Улыбчивая «тетя Таня» желала им спокойного сна, после чего те отправлялись в кровать. Никто даже предположить не мог, какую драму прятала в себе обаятельная и сдержанная звезда старой школы. После убийства своего 24 летнего сына, которого ограбили и закопали в лесу, ведущая не могла себе позволить плакать. На работе она улыбалась заученной улыбкой, а дома не могла расслабиться из-за мамы, которую не хотела лишний раз травмировать. Утешения не было и от мужа-алкоголика. Выход Судец нашла в казино, где азарт позволял хоть ненадолго отрешиться от боли.
«Дома я плакать не могла, там была моя мама. Она тоже очень переживала. На работе тоже нельзя было рыдать. Именно поэтому я садилась за эти автоматы, бездумно жала на кнопку и плакала»,  — вспоминает знаменитость. Она призналась, что иногда выигрывала, но чаще удача была не на ее стороне. «Да, я выиграла и проиграла 14 машин. Еще была однокомнатная квартира. Но предпочитаю говорить, что оставила их»,  – рассказала Татьяна Александровна в эфире шоу Андрея Малахова. Проиграв все, что у нее было, она начала занимать у друзей и знакомых. Но всегда отдавала долги, к этому ее приучили с детства. Неизвестно, что бы сейчас было с 75-летней звездой экрана, если бы в России не началась война с игорными заведениями. Сейчас она всю себя отдает семье. С браком у нее не сложилось, третий муж умер через несколько лет после гибели сына, но есть дочь Дарья и трое внуков.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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