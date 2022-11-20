. Тельцы могут рисковать, а Рыбы должны перестать плыть по течению: финансовый гороскоп с 21 по 27 ноября 2022 года

В завершении последнего осеннего месяца 2022 года представители многих знаков зодиака ощутят упадок сил. Этому будет способствовать также взаимодействие Венеры и Марса, которое на этой неделе внесет некоторый дисбаланс в нашу жизнь и финансовую сферу. И только с пятницы, когда начнется прямое движение Юпитера, возможна стабилизация и появление новых творческих идей.

Овен (21 марта — 19 апреля)

На этой неделе у Овнов возможны незапланированные расходы. Им рекомендуется контролировать свой бюджет, отложить все важные дела и провести несколько дней в отдыхе. Если это окажется невозможным, постарайтесь воспользоваться духовными практиками и не переутомляйтесь хотя бы в начале недели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Начало недели окажется неблагоприятным для Тельцов, хотя в дальнейшем звезды обещают удачное решение финансовых вопросов и выгодное вложение денег. Стабилизировать ситуацию получится только во вторник. После этого сразу же принимайтесь за работу. Продуманные риски будут уместными, а деловые знакомства весьма удачными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам на этой неделе может улыбнуться удача — им посчастливится выгодно презентовать свой новый проект и открыть прибыльное дело. Не слушайте советы посторонних и предостережения недоброжелателей. Только собственная интуиция и подсказки Вселенной помогут выбрать правильный путь к успеху.

Рак (22 июня — 22 июля)

У представителей этого знака наступает благоприятное время для исполнения старых желаний. Вы можете легко тратить на них деньги, которые будут возвращаться сторицей. Понедельник окажется тяжелым днем, зато начиная со вторника вас ждут приятные сюрпризы. В конце недели у вас может состояться интересное знакомство с человеком, который станет вашим надежным партнером по бизнесу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам на этой неделе предстоит много работы, результаты которой вы сможете увидеть к концу года. Ваша финансовая стабильность будет с каждым днем укрепляться, а возможности постоянно расти. Но при этом может наблюдаться частая смена настроения, апатия и психологическая усталость, которую можно побороть, давая себе дни отдыха и времяпрепровождения в приятной компании.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам нужно подумать об укреплении своего финансового положения — оно может оказаться нестабильным из-за внезапно возникших расходов. Постарайтесь контролировать ситуацию путем тщательного подсчета бюджета, не тратьте лишнее и не пускайте деньги на ветер. Может возникнуть необходимость в поиске дополнительных источников дохода.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Утрата мотивации может привести к депрессии и кардинально изменить вашу жизнь, поэтому постарайтесь держать себя в руках и не поддаваться пессимистическому настроению. Избегайте общения с токсичными людьми, иронизирующими по поводу ваших возможностей. К концу недели вас ждет неожиданная прибыль в виде премии, выигрыша в лотерею или спонсорской помощи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Позитивный настрой — это все, что необходимо Скорпиону на этой неделе. В остальном для вас открыты все пути, ведущие к достижению цели. С финансами будет полный порядок, если вы не упустите свой шанс и сделаете выгодное вложение. Ваши старания будут отмечены руководством, а авторитет в кругу коллег будет только возрастать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для представителей этого знака настало время для удачного вложения денег. Что бы вы не задумали на этой неделе, и какие бы новые проекты не начинали, они будут в кратчайшие сроки реализованы и принесут Стрельцам финансовую независимость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов впереди довольно нестабильная неделя. Вас будут одолевать сомнения в правильности какого-то выбора и мучить неприятные денежные вопросы. Не пытайтесь абстрагироваться от этого состояния и переключиться на более приятное занятие. Лучше составьте план решения проблем и неукоснительно ему следуйте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Оптимистичным Водолеям предстоящая неделя принесет удачу в финансовой сфере. Вы неожиданно для себя откроете мощные денежные потоки и окажетесь в эпицентре событий, которые предвещают благоприятные перемены в жизни. Уже к концу года вам удастся заработать много денег и кардинально изменить свою жизнь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мечтательным Рыбам пора перестать плыть по течению и отрешенно созерцать, как проплывают проходят ваши потенциальные возможности. Берите ситуацию в свои руки, если хотите изменить нестабильное материальное положение и перестать на всем экономить. Сейчас время ваших возможностей.