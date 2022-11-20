. ТОП-100 управленцев страны встретились в «Сириусе» с «науками о жизни»

Поводом к запуску программы стало обсуждение развития научной сферы, состоявшееся на одном из главных событий Десятилетия науки и технологий — Конгрессе молодых ученых

В начале 2022 года был дан старт Программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, реализующейся на базе Высшей школы государственного управления, РАНХиГС, АНО «Россия — страна возможностей», научно-технологического университета «Сириус».

Второй модуль программы «Новые вызовы образования и науки» прошел с 9 по 12 ноября в Сочи и собрал впечатляющий состав участников, в том числе ректоров и проректоров российских университетов, руководителей и научных сотрудников крупных корпораций, представителей федеральных министерств, ведущих научных сотрудников учреждений науки и образования.

«Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливой молодежи — совместная задача Минобрнауки, университетов, школ, институтов развития, «Сириуса». Создать систему, направленную на самоопределение и профессиональное ориентирование, принципиально важно в сегодняшних условиях», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Во время своего выступления он выделил ряд проектов, которые направлены на поддержку молодых талантов.

Кроме того, участники программы обсудили состояние технологического оснащения учебных заведений высшего звена, современные формы сотрудничества, а также какое воздействие сегодня оказывает частный сектор на внедрение современных биотехнологий в сфере медицины.

Всего в программе восемь образовательных модулей, каждый по четыре дня. Они посвящены темам: «Современные тренды и вызовы научно-образовательной политики», «Цифровая трансформация научной отрасли», «Современные принципы эффективного менеджмента», «Стратегическое и операционное управление университетом», «Научно-технологическая деятельность и взаимодействие с компаниями», «Проектная работа», «Региональное развитие и публичные коммуникации», «Развитие лидерского потенциала и защита проектов».