. Традиции, что можно и что нельзя делать в Михайлов день, 21 ноября 2022 года

21 ноября христиане восточного обряда отмечают Собор Архангела Михаила. На Руси в Михайлов день обычно устраивали пышные гулянья, поскольку вскоре начнется Рождественский пост, когда веселье будет под запретом.

История праздника Михайлов день

Праздник Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил установил Лаодикийский собор. Согласно преданиям, состоялось это в 363 году. Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) – в соответствии с числом 9 чинов Ангельских.

Ангельские чины разделяются на три части, которые называют иерархиями. Есть высшая, средняя и нижняя. Архистратиг Михаил вместе с архангелом Гавриилом, Рафаилом, Уриилом и другими входят в среднюю иерархию. Михаил является главным среди архангелов и отвечает за борьбу со злом.





Святые писания гласят, что Михаил принял участие во многих ветхозаветных событиях, где необходимо было побороть зло. Когда израильтяне покидали Египет, Архангел явился им в виде огненного столпа. Он воплотил Силу Господнюю, что уничтожила фараона, который преследовал израильтян. Михаил всячески помогал народу избежать бедствий.

Явился архангел Михаил Иисусу Навину и поспособствовал взятию Иерихона, когда были уничтожены солдаты царя Сеннахирима. Михаил привел к кончине нечестивого царя Антиохова и сумел защитить многих отроков от мученической смерти.

Архангела Михаила величают воином, защитником верующих и всего светлого на земле. Он символизирует победу добра над злом и победу души человека над пагубными пристрастиями.

В честь Архистратига Михаила возведено множество храмов и монастырей. Один из самых известных – собор – возведен в Киеве после крещения Руси.

Чем принято заниматься в Михайлов день

На Руси с Михайлова дня начинались праздники – прадеды гуляли в честь окончания всех полевых работ. Обязательно нужно было 21 ноября сходить к кому-то в гости и пригласить на трапезу к себе. На стол подавали пироги, мед и домашнее пиво. Чем больше будет угощений, тем богаче будет урожай в следующем году. Веселились предки на протяжении недели до самого начала Рождественского поста.





Устраивали пиршество крестьяне и для домового. Обязательно в хлеву оставляли для него угощения, чтобы он стал добрым и не вредничал, наоборот, помогал скотине пережить холодную зиму.

Обязательно в Михайлов день стоит совершить благое дело. По возможности помочь бедным. Утром сходить в церковь, поставить свечу за здравие родных. Нельзя 21 ноября отказывать людям в помощи.

В Михайлов день существует множество запретов, нарушать которые нельзя, чтобы не разгневать Всевышнего.

В праздник запрещается:

заниматься домашними хлопотами;

притрагиваться к острым предметам;

мыть голову, поскольку можно весь ум смыть;

работать в корыстных целях;

ссориться и выяснять отношения;

делиться с окружающими своими хорошими снами. Если о них рассказать, то они не сбудутся.

Приметы на 21 ноября 2022 года

Михайлов день стоит провести в приподнятом настроении в кругу семьи, чтобы следующий год приносил только хорошие известия.





Михайлов день отмечается уже в конце осени, поэтому природа помогала прадедам определить характер наступающей зимы:

21 ноября оттепель начинается;

после праздника земля начинает замерзать;

иней деревья укрыл – зима обещает быть снежной;

туман по земле стелется – к мягкой зиме;

день выдался ясным – к скорым трескучим морозам;

выпал мокрый снег – весна будет дождливой;

снегопад 21 ноября предвещает снегопад на Пасху.

Согласно народным приметам, человек, родившийся 21 ноября, имеет повышенный порог справедливости. Ему важно, чтобы все было честно, он не потерпит неуважения в свою сторону.