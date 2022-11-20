. Ubisoft завершает поддержку Assassin’s Creed Valhalla, «Новую игру +» игра так и не получит
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Ubisoft завершает поддержку Assassin’s Creed Valhalla, «Новую игру +» игра так и не получит

Ubisoft завершает поддержку Assassin’s Creed Valhalla, «Новую игру +» игра так и не получит


Издательство Ubisoft сообщило, что 6 декабря выпустит бесплатное дополнение для игры Assassin’s Creed Valhalla, которое получит название The Last Chapter. Апдейт будет распространяться под номером 1.6.2, и он станет последним с новым контентом и новыми возможностями для игры. Будущие обновления Assassin’s Creed Valhalla, если потребуется, будут править технические проблемы. Ограниченных по времени праздничных событий в Рейвенсторпе тоже больше проводить не планируют.

Отдельно Ubisoft рассказала, что Assassin’s Creed Valhalla так и не получит долгожданную функцию «Новая игра +». Почти 2 года с момента релиза проекта многие игроки просили добавить режим «Новая игра +», но Ubisoft так и не смогла его реализовать, объяснив это следующим образом:

Assassin’s Creed Valhalla была создана как уникальная игра Assassin’s Creed, которая сильно отличается от своих предшественников по структуре, предлагая новые способы взаимодействия с миром и его персонажами. Изучая реализацию «Новой игры +», мы поняли, что глубина игры дала нам ограниченные возможности сделать реиграбельность уникальной и полезной.

Обновление The Last Chapter должно «связать воедино некоторые детали сюжета», а также сделать более понятной историю Эйвор в клане Ворона.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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