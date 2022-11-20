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"Угомоните эту женщину, у нее биполярочка": Приходько не оценила попытки Лободы петь на мове

"Угомоните эту женщину, у нее биполярочка": Приходько не оценила попытки Лободы петь на мове

Светлана Лобода сможет попасть в Россию, только когда ей исполнится 90 лет, поэтому теперь она пытается переосмыслить свое творчество. Первая попытка петь на украинском языке успехом не увенчалась: она не смогла даже правильно написать название песни, да и коллеги отнеслись со скепсисом.

40-летняя певица строила карьеру в России, и все ее хиты были написаны на русском языке. Не удивительно, что украинские коллеги видят в позиции Светланы двуличие. Например, участница "Евровидения" Анастасия Приходько считает, что у Лободы проблемы с психикой.


Анастасия сама раньше участвовала в "Фабрике звезд" на российском телевидении, а также работала с Константином Меладзе, но теперь обвиняет всех артистов, которые строили карьеру в России. 

"Еще скажи, что ты целомудренна. Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности и серьезные психологические проблемы", — высказалась она о Лободе.

Впрочем, такой взгляд на деятельность певицы разделяют не все. Например, продюсер Иосиф Пригожин считает, что Светлана заслуживает сочувствия, так как оказалась в непростой ситуации. 

Это какое-то безумие. Все на противоречиях. Все не так. Все упрекали, что она поет на русском — записала на украинском, сделала ошибку. Если честно говорить, она мне лично и нам ничего плохого не сделала. Она стала заложником. По-человечески, конечно, ее жалко.

Лобода собирается начать петь на английском языке

Светлана не оставляет попыток переизобрести себя и теперь последовала модному тренду, как и многие другие звезды. После треков на украинском она собирается начать петь на английском.

"Сейчас в моей программе появляется много новых треков на украинском языке, в перспективе запись нескольких англоязычных композиций. Я хочу, чтобы смысл моих песен был понятен каждому зрителю в любой точке мира", — рассказала Лобода.
Лобода собирается начать петь на английском языке

Ранее ее украинский коллега Макс Барских тоже проделал такой кульбит: сменил псевдоним на Mick Sunday и начал записывать треки на английском. К слову, популярно это не только на Украине. Например, иностранный агент Моргенштерн* недавно записал альбом, который станет последним, исполненным на русском.


* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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