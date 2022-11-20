"Угомоните эту женщину, у нее биполярочка": Приходько не оценила попытки Лободы петь на мове
Светлана Лобода сможет попасть в Россию, только когда ей исполнится 90 лет, поэтому теперь она пытается переосмыслить свое творчество. Первая попытка петь на украинском языке успехом не увенчалась: она не смогла даже правильно написать название песни, да и коллеги отнеслись со скепсисом.
40-летняя певица строила карьеру в России, и все ее хиты были написаны на русском языке. Не удивительно, что украинские коллеги видят в позиции Светланы двуличие. Например, участница "Евровидения" Анастасия Приходько считает, что у Лободы проблемы с психикой.
Анастасия сама раньше участвовала в "Фабрике звезд" на российском телевидении, а также работала с Константином Меладзе, но теперь обвиняет всех артистов, которые строили карьеру в России.
Впрочем, такой взгляд на деятельность певицы разделяют не все. Например, продюсер Иосиф Пригожин считает, что Светлана заслуживает сочувствия, так как оказалась в непростой ситуации.
Лобода собирается начать петь на английском языке
Светлана не оставляет попыток переизобрести себя и теперь последовала модному тренду, как и многие другие звезды. После треков на украинском она собирается начать петь на английском.
Ранее ее украинский коллега Макс Барских тоже проделал такой кульбит: сменил псевдоним на Mick Sunday и начал записывать треки на английском. К слову, популярно это не только на Украине. Например, иностранный агент Моргенштерн* недавно записал альбом, который станет последним, исполненным на русском.
* внесен Минюстом РФ в список иноагентов