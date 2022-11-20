. Украинские власти объявили о подготовке эвакуации жителей Херсона

Украинские власти готовят добровольную эвакуацию жителей из Херсона, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. В первую очередь речь идет об уязвимых категориях граждан, не способных себя обеспечить.

При этом эвакуация будет носить добровольный характер, требовать от жителей уезжать из региона пока не будут.

«Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение», — сказала на брифинге в Николаеве Верещук, которую цитирует strana.ua.

По ее словам, уже «многие выразили желание эвакуироваться». «Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов. Там есть много пожилых людей, которые сами не справятся. Им нужно помочь эвакуироваться», — заявила вице-премьер Украины.

Херсон и большая часть области, расположенная за правым берегом Днепра, находилась под контролем российской армии с марта. Однако 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, заслушав доклад командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, приказал отвести военных на левый берег Днепра, после чего Херсон оказался в прифронтовой части.

Перед этим на протяжении трех недель российские власти Херсонской области, которая в начале октября официально вошла в состав РФ в качестве нового субъекта Федерации, проводили эвакуацию гражданского населения на левый берег Днепра. Глава региона Владимир Сальдо заявлял, что эта мера связана с опасностью затопления территорий из-за возможного разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанции выше по течению Днепра. Согласно данным Суровикина, на левый берег реки эвакуировали более 115 тысяч человек.