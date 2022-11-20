. Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»

Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»Украинские войска 10 раз за вечер обстреляли ДНР из артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 19 ноября, вечером 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинские войска за 4,5 часа выпустили 36 боеприпасов. С 17:34 до 22:02 украинские силовики семь раз обстреляли Донецк (23 снаряда), по одному разу — города Ясиноватая (три боеприпаса) и Горловка (шесть снарядов), а также поселок Красный Партизан (четыре снаряда).

ВСУ использовали артиллерию калибра 155 миллиметров, которую Украине поставляет НАТО, а также орудия калибра 152 миллиметров. В представительстве ДНР также уточнили, что с полуночи до 17:34 украинские войска 14 раз открывали огонь по территории ДНР. Трижды это было сделано из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» (69 боеприпасов). По Ясиноватой и Донецку в целом было выпущено 26 ракет из «Градов».

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

3 секрета, которые помогут стать успешнее и счастливее в 2023 году
3 секрета, которые помогут стать успешнее и счастливее в 2023 году
Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»
Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»
Трамп отказался возвращаться в Twitter
Трамп отказался возвращаться в Twitter
Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей
Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей
Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало на видео
Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало
Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и интересных материалов
Новости Game Pass за 12-19 ноября: много анонсов, новинок, перков и
Как выглядит обычное утро мамы двенадцати детей
Как выглядит обычное утро мамы двенадцати детей
Что сулит каждому знаку зодиака китайский гороскоп на декабрь 2022 года
Что сулит каждому знаку зодиака китайский гороскоп на декабрь 2022
Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева начать диалог
Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева
Ожидаемая игра Replaced для Game Pass обзавелась уточненным окном релиза
Ожидаемая игра Replaced для Game Pass обзавелась уточненным окном
Восточный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
"Угомоните эту женщину, у нее биполярочка": Приходько не оценила попытки Лободы петь на мове
"Угомоните эту женщину, у нее биполярочка": Приходько не

Топ на сегодня

Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды
Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций

Еще по теме

Украинские войска обстреляли Донецк и другие города ДНР
Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР