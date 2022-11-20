. Украинские войска обстреляли ДНР из РСЗО «Град»

Вадим Карасев

Украинские войска 10 раз за вечер обстреляли ДНР из артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 19 ноября, вечером 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, украинские войска за 4,5 часа выпустили 36 боеприпасов. С 17:34 до 22:02 украинские силовики семь раз обстреляли Донецк (23 снаряда), по одному разу — города Ясиноватая (три боеприпаса) и Горловка (шесть снарядов), а также поселок Красный Партизан (четыре снаряда).

ВСУ использовали артиллерию калибра 155 миллиметров, которую Украине поставляет НАТО, а также орудия калибра 152 миллиметров. В представительстве ДНР также уточнили, что с полуночи до 17:34 украинские войска 14 раз открывали огонь по территории ДНР. Трижды это было сделано из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» (69 боеприпасов). По Ясиноватой и Донецку в целом было выпущено 26 ракет из «Градов».

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую.