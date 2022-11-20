. В Госдуме захотели ввести налог на отдых за границей

Вадим Карасев

Первый зампред комитета Госдумы по высшему образованию, депутат от КПРФ Олег Смолин заявил о необходимости брать деньги с россиян, которые выезжают на отдых за границу. Об этом пишет агентство "Москва".

Парламентарий указал, что в настоящее время особенно важно стимулировать граждан отдыхать внутри страны. Те, кто способен заплатить за дорогие туры за границу, едва ли почувствуют предлагаемый сбор.

"Давайте будем брать курортный сбор с тех, кто едет отдыхать в чужие страны. Почему в Турции путевки были подешевле, чем в России? Максимально снижено налогообложение".

Курортный сбор в экспериментальном порядке был введен в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района с 16 июля 2018 года. За прошлый год таким образом в бюджет поступили 109 млн рублей. В этом году местные власти рассчитывают собрать с отдыхающих не менее 150 млн. Эти средства направляются на благоустройство курортов. В июле россияне, которые отдыхали на Кубани и не оплатили по какой-либо причине курортный сбор, стали получать уведомления о штрафе в размере 5 тысяч рублей.