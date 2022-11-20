. В Китае раскрыли объемы импорта угля и нефти из России
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В Китае раскрыли объемы импорта угля и нефти из России

В Китае раскрыли объемы импорта угля и нефти из РоссииКитай стал закупать больше нефти и меньше угля из России

Китай стал закупать больше нефти и меньше угля у российских экспортеров. Данные об объемах импорта российских энергоресурсов раскрыл отчет Главного таможенного управления КНР. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, импорт нефти из России в Китай за октябрь вырос до 7,715 миллиона тонн, что на 3,4 процента больше, чем в сентябре этого года (7,462 миллиона тонн) и на 16,2 процента больше, чем в октябре прошлого года (6,641 миллиона тонн).

В свою очередь импорт угля показал сокращение на 7,6 процента к сентябрю 2022 года (до 6,43 миллиона тонн в октябре и 6,95 миллиона тонн в сентябре). Эти изменения связывают с логистическими трудностями и перегруженной транспортной инфраструктурой в России.

Ранее стало известно, что товарооборот между Украиной и Китаем сократился в годовом исчислении на 57,5 процента с января по октябрь текущего года. Сейчас объем китайско-украинской торговли составляет около 6 миллиардов долларов. Главные предметы экспорта Украины в Китай — сельскохозяйственная продукция и металлы, а импорта — высокотехнологичная продукция, смартфоны, химикаты, вакцины, широкий перечень бытовых товаров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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