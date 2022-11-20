. В Косово начнут штрафовать водителей с сербскими номерами

Вадим Карасев

Полиция Косово подтвердила намерение взимать штрафы за сербские номера с 22 ноября

С 22 ноября полиция самопровозглашенной республики Косово начнет выписывать штрафы за сербские номера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что с 1 ноября владельцам автомобилей в регионе в с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, направлено 1740 предупреждений. Выдача соответствующих предупреждений продолжится до 21 ноября.

Однако после этой даты до 21 января 2023 года владельцам машин с такими номерами на территории Косово полиция будет выписывать штрафы в соответствии с законом. «Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS - "Республика Косово"», — уточнили в ведомстве.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил опасения, что албанокосовские власти не захотят менять решение о штрафах за сербские номера, из-за чего может обостриться ситуация в Косово и Метохии.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.