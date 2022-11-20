. В МАГАТЭ призвали прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В МАГАТЭ призвали прекратить обстрелы Запорожской АЭС

В МАГАТЭ призвали прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Кто бы ни стоял за обстрелами Запорожской атомной электростанции, это должно немедленно прекратиться. С таким призывом выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАТАГЭ) Рафаэль Гросси.

Он подтвердил, что в субботу и воскресенье станция после некоторой передышки вновь подверглась обстрелам, и назвал произошедшее «совершенно неприемлемым»

«Кто бы ни стоял за этим, это должно немедленно прекратиться. Как я уже много раз говорил, вы играете с огнем», — цитирует Гросси сайт МАГАТЭ.

Гендиректор международного агентства повторил свое предложение к обеим сторонам конфликта — согласовать и внедрить зону ядерной безопасности вокруг АЭС как можно скорее. Ранее Гросси уже провел переговоры об этом с властями России и Украины, однако соглашения до сих пор достичь не удалось.

«Я не сдамся, пока такая зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся обстрелы, это необходимо больше, чем когда-либо», — объяснил он.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Госдуме захотели ввести налог на отдых за границей
В Госдуме захотели ввести налог на отдых за границей
Какие приметы о рабочем столе нужно соблюдать, чтобы привлечь удачу в делах
Какие приметы о рабочем столе нужно соблюдать, чтобы привлечь удачу в
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Когда слишком долго ждал победы любимой команды
Когда слишком долго ждал победы любимой команды
Сын Олега Газманова рассказал о ссоре с отцом
Сын Олега Газманова рассказал о ссоре с отцом
Данила Козловский не мужик, заявил Прилепин
Данила Козловский не мужик, заявил Прилепин
Ольга Бузова и другие звезды в Новый год заработают на много меньше
Ольга Бузова и другие звезды в Новый год заработают на много меньше
Американский адмирал назвал самую значительную угрозу нацбезопасности США
Американский адмирал назвал самую значительную угрозу нацбезопасности
Показали новый геймплей AEW: Fight Forever — реслинга, который ожидают в Game Pass
Показали новый геймплей AEW: Fight Forever — реслинга, который
Двое российских подростков залезли на крышу чужого авто ради спасения от собаки
Двое российских подростков залезли на крышу чужого авто ради спасения
Министр ВС Франции рассказал о сомнениях граждан по поводу поставок оружия Киеву
Министр ВС Франции рассказал о сомнениях граждан по поводу поставок
Ubisoft завершает поддержку Assassin’s Creed Valhalla, «Новую игру +» игра так и не получит
Ubisoft завершает поддержку Assassin’s Creed Valhalla, «Новую игру +»

Топ на сегодня

Константин Крюков рассказал о женщинах
Константин Крюков рассказал о женщинах
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире
Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире
Евросоюз закупился слишком большим количеством газа
Евросоюз закупился слишком большим количеством газа

Еще по теме

Гендиректор МАГАТЭ анонсировал поездку в Россию
В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС
Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС