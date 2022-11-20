. В МАГАТЭ призвали прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Кто бы ни стоял за обстрелами Запорожской атомной электростанции, это должно немедленно прекратиться. С таким призывом выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАТАГЭ) Рафаэль Гросси.

Он подтвердил, что в субботу и воскресенье станция после некоторой передышки вновь подверглась обстрелам, и назвал произошедшее «совершенно неприемлемым»

«Кто бы ни стоял за этим, это должно немедленно прекратиться. Как я уже много раз говорил, вы играете с огнем», — цитирует Гросси сайт МАГАТЭ.

Гендиректор международного агентства повторил свое предложение к обеим сторонам конфликта — согласовать и внедрить зону ядерной безопасности вокруг АЭС как можно скорее. Ранее Гросси уже провел переговоры об этом с властями России и Украины, однако соглашения до сих пор достичь не удалось.

«Я не сдамся, пока такая зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся обстрелы, это необходимо больше, чем когда-либо», — объяснил он.