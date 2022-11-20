. В России 20 ноября 2022 года празднуют Всемирный день ребёнка и явление одной из икон Богородицы

Для россиян более известным остаётся Международный день защиты детей, который празднуется в первый день лета. Однако ещё в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию относительно Всемирного дня ребёнка, рекомендовав его к празднованию для всех стран. Под принятием этой резолюции имелось в виду, чтобы деньги от мероприятий, проводимых в этот день, направлялись бы на нужды детей всего мира.

Православные христиане 20 ноября 2022 года будут праздновать также явление иконы Богородицы с маленьким Иисусом Христом на руках, название которой «Взыграние младенца». Впервые икона явилась в 1795 году в одном их монастырей Подмосковья.

Всемирный день ребёнка 20 ноября 2022 года дарит радость маленьким россиянам

Относительно детского праздника Генеральная Ассамблея ООН предложила каждой стране самостоятельно решать, в какой день его отмечать. Так получилось, что некоторые государства выбрали днём проведения детского праздника 20 сентября, а 129 стран-участниц Ассамблеи постановили праздновать его 20 ноября.

Такое решение во многом было определено принятием в этот день Декларации по правам ребёнка одновременно с Конвенцией прав ребёнка. В российском государстве Конвенция в 1994 году была ратифицирована. В этот праздничный день для многих российских компаний и государственных учреждений наступает день благотворительности.





Однако российское государство всегда призывает всех неравнодушных и состоятельных людей не ограничиваться обязаловкой в один день за год, а принимать активное участие в жизни детей хотя бы несколько дней в году.

Активисты призывают к этому из года в год и поясняют, что всё, что сегодня взрослые смогут вложить в подрастающее поколение, аукнется в недалёком будущем уже поступками самих повзрослевших детей. Поэтому нужно со всей серьёзностью постараться, чтобы дети почувствовали себя счастливыми и запомнили всё, что для них делается, на долгие годы.

В рекомендациях неравнодушных людей звучит призыв убрать подальше «воспитательный» ремешок и забыть, что в доме есть «воспитательные» углы. Этот день для детей должен стать радостным, с вкусным мороженым, с разноцветными шарами и с весёлыми улыбками на лицах.





Маленькие граждане России вырастут и сами войдут во взрослую жизнь, в которой также кому-то понадобится их бескорыстная помощь. Это светлое чувство должно зарождаться с самых малых лет – с праздника за семейным столом или в школах и садиках.

День памяти иконы Божьей Матери «Взыграние младенца»

Традиционно русская православная церковь 20 ноября 2022 года вспоминают явление иконы Богородицы с младенцем Иисусом Христом на руках, которая называется «Взыграние младенца». Это древнее письмо, образцом которого стал греческий образец иконы.





Древние византийцы относились к этому образу Богородицы с младенцем, как к чудотворной святыне. Аналогичные этой, есть иконы на территории Московского Новодевичьего монастыря, а также на горе Афон в обители Ватопедская.

Богомладенец изображён на иконе сидящим на руках Богоматери и прислонившимся к Ней щекой. Икону «Взыграние младенца» на Руси всегда любили, как одну из самых милых сердцу верующего человека.

С древности иконе «Взыграние младенца» молятся женщины, чтобы у них рождались дети. А когда до родов оставалось немного, служат молебен перед этой иконой и ещё одной – «Помощница в родах».