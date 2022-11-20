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В Сибири товарный поезд столкнулся с грузовиком

В Сибири товарный поезд столкнулся с грузовикомВ Сибири на железнодорожном переезде товарный поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший

На железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги товарный поезд столкнулся с грузовиком. Об этом в воскресенье, 20 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

По данным компании, водитель автомобиля выехал на переезд, когда поезд уже приближался. Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, ДТП избежать не удалось.

Отмечается, что водитель грузовика погиб. Сейчас на место происшествия направили восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка. Пока движение на участке приостановлено.

Ранее стало известно, что грузовой автомобиль въехал в стену в начале Лефортовского тоннеля в Москве.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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