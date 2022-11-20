. В Удмуртии реконструируют реабилитационный центр

В рамках государственной программы «Доступная среда» будет проведена реконструкция филиала республиканского реабилитационного центра «Адели» в городе Глазове в Удмуртии. Такое постановление Правительства от 10.11.2022 года № 2028 вступает в силу 20 ноября.

На реконструкцию центра выделят из федерального бюджета 261 миллион рублей. Эти средства потратят на закупку современного оборудования, расширение перечня реабилитационных услуг, а также создание комфортных условий для совместного пребывания детей и родителей.

Кроме того, предусмотрено благоустройство территории и обустройство игровых и спортивных площадок, в том числе для маломобильных детей. После открытия центра проходить там реабилитацию смогут более тысячи ребят ежегодно.

Помочь с реконструкцией реабилитационного центра в Глазове премьер-министра Михаила Мишустина попросил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время рабочей поездки Председателя Правительства в этот регион.



