. В Warhammer 40,000: Darktide не будет кроссплатформенного мультиплеера к релизу

Вадим Карасев





Игра Warhammer 40,000: Darktide выйдет на PC уже скоро — ее релиз состоится 30 ноября, в этот же день игра станет частью подписки Game Pass. Спустя некоторое время после релиза на PC, Warhammer 40,000: Darktide появится и на Xbox Series X | S, другие платформы к релизу пока не заявлены.

Разработчики Warhammer 40,000: Darktide в официальном FAQ сообщили, что в игре не будет на старте ни кроссплатформенного мультиплеера, ни кроссплатформенных сохранений. В том же сообщении студия отмечает, что пока «не может комментировать, появятся ли когда-нибудь эти возможности». Напомним, что Warhammer 40,000: Darktide является игрой, которая ориентирована именно на кооператив.

Таким образом, на старте игроки не смогут играть вместе, если они приобрели Warhammer 40,000: Darktide в разных магазинах или на разных платформах. Так, игроки по подписке Game Pass на PC не смогут играть вместе с пользователями из Steam. А игроки на Xbox Series X | S, когда игра Warhammer 40,000: Darktide выйдет на консоли, не смогут играть вместе с пользователями PC.

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