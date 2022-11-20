. В Warhammer 40,000: Darktide не будет кроссплатформенного мультиплеера к релизу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Warhammer 40,000: Darktide не будет кроссплатформенного мультиплеера к релизу

В Warhammer 40,000: Darktide не будет кроссплатформенного мультиплеера к релизу


Игра Warhammer 40,000: Darktide выйдет на PC уже скоро — ее релиз состоится 30 ноября, в этот же день игра станет частью подписки Game Pass. Спустя некоторое время после релиза на PC, Warhammer 40,000: Darktide появится и на Xbox Series X | S, другие платформы к релизу пока не заявлены.

Разработчики Warhammer 40,000: Darktide в официальном FAQ сообщили, что в игре не будет на старте ни кроссплатформенного мультиплеера, ни кроссплатформенных сохранений. В том же сообщении студия отмечает, что пока «не может комментировать, появятся ли когда-нибудь эти возможности». Напомним, что Warhammer 40,000: Darktide является игрой, которая ориентирована именно на кооператив.

Таким образом, на старте игроки не смогут играть вместе, если они приобрели Warhammer 40,000: Darktide в разных магазинах или на разных платформах. Так, игроки по подписке Game Pass на PC не смогут играть вместе с пользователями из Steam. А игроки на Xbox Series X | S, когда игра Warhammer 40,000: Darktide выйдет на консоли, не смогут играть вместе с пользователями PC.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия спортом
Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия
Ольга Бузова посмеялась над теми, кто сбежал за границу
Ольга Бузова посмеялась над теми, кто сбежал за границу
Жена Эммануила Виторгана показала крупным планом его повзрослевшего внука- именинника
Жена Эммануила Виторгана показала крупным планом его повзрослевшего
В Warhammer 40,000: Darktide не будет кроссплатформенного мультиплеера к релизу
В Warhammer 40,000: Darktide не будет кроссплатформенного
5 скрытых тактик манипулирования людьми, которые можно использовать с чистой совестью
5 скрытых тактик манипулирования людьми, которые можно использовать с
Ворон Карлуша, который любит поболтать и посмеяться
Ворон Карлуша, который любит поболтать и посмеяться
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
ТОП-100 управленцев страны встретились в «Сириусе» с «науками о жизни»
ТОП-100 управленцев страны встретились в «Сириусе» с «науками о жизни»
В США назвали разницу между Россией и Украиной
В США назвали разницу между Россией и Украиной
В Косово начнут штрафовать водителей с сербскими номерами
В Косово начнут штрафовать водителей с сербскими номерами
Главный педиатр Москвы объяснил, почему важно украсить столицу к Новому году
Главный педиатр Москвы объяснил, почему важно украсить столицу к
Наблюдатель из России оценил проведение выборов президента в Казахстане
Наблюдатель из России оценил проведение выборов президента в

Топ на сегодня

Константин Крюков рассказал о женщинах
Константин Крюков рассказал о женщинах
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
Россия и Иран заключили соглашение о производстве дронов
Россия и Иран заключили соглашение о производстве дронов
Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало на видео
Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало
Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева начать диалог
Стало известно о скептическом отношении Лондона к призыву Киева

Еще по теме

Warhammer 40,000: Darktide выйдет в PC Game Pass в день релиза — уже в ноябре
Дату релиза Warhammer 40,000: Darktide для Game Pass и Xbox Series X | S перенесли
Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
В новом геймплее Warhammer 40,000: Darktide показали класс проповедника