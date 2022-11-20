. Владимир Зеленский - диктатор, заявила украинская ведущая
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Владимир Зеленский - диктатор, заявила украинская ведущая

Владимир Зеленский - диктатор, заявила украинская ведущая
Президент и актер Владимир Зеленский испортил отношения со всеми. Артист недавно ввел санкции против многих звезд шоу-бизнеса, с которыми он когда-то сотрудничал. В список попали не только русские артисты, но и коллеги из Украины, некогда входившие в круг его друзей. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова много лет близко дружила с Владимиром Зеленским. Но после того как комик вдруг стал президентом, отношения коллег оказались не просто разрушены. 50-летняя Егорова была вынуждена эмигрировать в Турцию, где получила политический статус беженки. Позже глава государства ввел против Снежаны персональные санкции, запретив въезд в родную страну. Звезда украинского телевидения поделилась мнением, каким Владимир был раньше и каким стал сейчас. «Он был маленький, но отважный воробей с яйцами, а сейчас превратился в маленького брехливого диктатора», — вынесла вердикт Егорова. Актриса вспоминает, как долгое время лидер КВН-команды «95 квартал» жил с коллегами в Москве. Но ссора с Александром Масляковым заставила его вернуться на Украину и начать все сначала. «Мы сидели очень долго на кухне и беседовали с Володей. Тогда он рассказал мне страшную беду про то, как они разругались с Масляковым, что у них возник конфликт, насколько я понимаю, финансового характера. Я спросила, на что вы живете, бедные вы мои. Он мне сказал, проникновенно глядя в глаза, как котик из Шрека, такими глазками: «Мы собрали все последние наши деньги из остатков гонорара, приехали в Киев, сняли квартиру, одну на всех, и вот живем в расчете на то, что найдем себе работу и применение», — разоткровенничалась теледива в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Актриса так прониклась печальной историей будущего политика, что посодействовала в том, чтобы Зеленский попал на телевидение. «Сейчас я очень долго пытаюсь найти ответ на вопрос, что меня сподвигло… Он умеет войти под кожу. Я не знаю, что с ним происходит. Возможно, это как-то связано с его внутренней трансформацией… Изображать президента и быть президентом — большая разница», — резюмировала экс-ведущая.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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