. Вооруженный украинский военный зашел на территорию Белоруссии
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Вооруженный украинский военный зашел на территорию Белоруссии

Украинский военнослужащий, вооруженных стрелковым оружием, пересек границу и зашел на территорию Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии.

Инцидент произошел в субботу около 16.00 мск. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) запечатлела, как со стороны Украины вооруженный мужчина пересекает границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и оказывается на территории Белоруссии.

Судя по видеозаписи, неизвестный осуществлял фото- и видеосъемку, а также искал или устанавливал что-то в снегу. По данному факту ведутся проверочные мероприятия.

В Погранкомитете Белоруссии обвинили украинские военизированные формирования в провокациях на границе и предупредили, что такие действия «могут привести к вооруженному боестолкновению».

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По материалам: pnp.ru

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