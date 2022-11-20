. Вооруженный украинский военный зашел на территорию Белоруссии

Украинский военнослужащий, вооруженных стрелковым оружием, пересек границу и зашел на территорию Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии.

Инцидент произошел в субботу около 16.00 мск. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) запечатлела, как со стороны Украины вооруженный мужчина пересекает границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и оказывается на территории Белоруссии.

Судя по видеозаписи, неизвестный осуществлял фото- и видеосъемку, а также искал или устанавливал что-то в снегу. По данному факту ведутся проверочные мероприятия.

В Погранкомитете Белоруссии обвинили украинские военизированные формирования в провокациях на границе и предупредили, что такие действия «могут привести к вооруженному боестолкновению».