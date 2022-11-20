. Восточный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Осень плавно подходит к своему завершению. Впереди нас ждет последняя полноценная неделя ноября. Эксперты в области Восточных прогнозов рассказали, как Вселенная будет влиять на людей, рожденных в год того или иного животного покровителя.

Эта неделя будет благоприятной с энергетической точки зрения. Нас с вами ждут приятные дела, интересные события и много улыбок. Конечно, временами успех и оптимизм будут стоять под вопросом, но нам совершенно точно удастся найти возможность удержать их рядом. Главное — следовать советам, описанным далее, а также с самых первых минут понедельника постараться привлечь в свою жизнь позитивные мысли.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

У Крыс ожидается очень много серьезных и важных дел, причем не всегда легких. Шепотки на удачу помогут им сделать так, чтобы все проблемы разрешались в их сторону. Самый главный совет экспертов для рожденных в год этого мудрого животного — нужно постараться разобраться в личных вопросах, но при этом не ранить ни себя, ни близких. Также сейчас точно не стоит задевать самолюбие других людей, так как многие из них могут незамедлительно ответить негативом. Споры и ссоры сейчас Крысам точно ни к чему. В таком режиме жить будет очень сложно.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быкам улыбнется удача в период с 21 по 27 ноября. Это будет выражаться в том, что Вселенная постарается посылать им больше знаков судьбы. Придется научиться их распознавать и действовать аккуратно. Любые ошибки сейчас могут быть опасными, а их исправление крайне затратным по времени. В общении с людьми стоит проявлять больше сдержанности. В любовных делах Крысам может начать сильно везти, но в финансовой сфере лучше проявить больше прагматизма и осторожности. Если и совершать покупки, то только не в интернете.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тиграм для достижения счастья стоит в первую очередь постараться избавиться от плохих воспоминаний и настроится на позитив. На этой неделе нет места сожалениям, обидам. Тигры, которые живут прошлым, рискуют в нем и остаться. Если к концу недели станет очевидно, что проблемы не уходят, а только прибавляются, значит Тигры делают что-то не так. Изъяны придется искать только в себе. Винить во всем других людей или судьбу будет, как минимум, не зрело. Так можно навлечь на себя большие неприятности во всех сферах жизни.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кролики в эти семь дней могут утратить часть своих сил. Чтобы понять, куда утекает энергия, важно помнить об основных её ворах. В делах, связанных с работой и финансами, Кроликам понадобится расчетливость, помноженная на предприимчивость. Трудоголизм до добра не доведет. Да, вероятно, удастся решить некоторые неурядицы, но зато силы к концу недели будут на нуле. Без мотивации и жизненной силы Кролики рискуют остаться аутсайдерами во всех жизненных направлениях, поэтому эксперты советуют не забывать про своевременный отдых и релаксацию.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

У рожденных в год этого мифического сильного животного будет отличный шанс очистить свою карму. Для этого, вероятно, придется совершать больше добрых поступков, либо, как минимум, не делать ничего плохого. Драконам также стоит задуматься, на верном ли они пути в данный момент. Важно задать себе вопрос «мне нравится то, чем я занимаюсь?». Если ответ «нет» или не очень утвердительное «да», то это значит, что пришло время что-то менять. Бежать увольняться с работы не стоит, а вот попробовать найти новое увлечение очень даже хороший выход.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Змеям в период с 21 по 27 число настоятельно рекомендуется не выходить за рамки зоны комфорта. Если вдруг что-то не получается, лучше не заниматься самобичеванием и искать причины только в себе. Самокритика — это хорошо, но все хорошо в меру. В целом на этой неделе возможны неприятные жизненные ситуации. Если Змеи ощутят недостаток уверенности, им стоит воспользоваться тремя способами быстрого привлечения удачи. Вторая половина этого периода замечательно подходит для поездок, причем как личного, так и делового характера.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Лошадям в этот период времени важно не приобретать что-то, а отказываться от всего лишнего. Начать стоит не с выноса мусора, а с избавления от того, что мешает быть счастливыми. Конец ноября — духовно благоприятное время. Лошади смогут стать лучше и понять смысл жизни — хотя бы частично. Их прогресс в познании мира и себя будет довольно ощутимым. Также это будет время, в которое без особых проблем можно вернуться к идеям, которые вдохновляли ранее. Настал удачный момент для закрытия гештальтов, а также для преображения внешности.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Эта неделя окажется довольно стрессовой, хоть в целом она будет и благоприятной. Козы встретят на своем пути несколько важных событий и людей, которые могут выбить их из колеи. Чрезмерная активность лишит их сил и нервов, а бездействие не даст возможности решить проблемы. Придется во всем искать баланс и гармонию, а также почаще медитировать. То же самое касается любви — не стоит навязываться, даже если кажется, что инициативность — это лучший способ разрешить ту или иную ситуацию. Эта неделя не лучшая для признаний и спонтанных свиданий.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Понедельник для Обезьян будет сложным, чему, впрочем, удивляться не стоит. В начале недели люди с таким животным-покровителем часто находят себе новые приключения. Советы экстрасенсов помогут исправить это. Эксперты советуют Обезьянам внести немного разнообразия в личную жизнь. Это касается тех, кто уже успел завести отношения. Тем, кто пока одинок, лучше спрятаться подальше от флирта и знакомств, уйди с головой в работу. Согласно прогнозам. На этой неделе продуктивность Обезьян будет расти с каждым днем, причем даже в субботу и воскресенье.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Петухам срочно нужно перестать общаться с негативными людьми и заниматься ненавистными делами, иначе они могут перегореть и не справиться с наплывом неурядиц. Очень важно следить за четырьмя знаками, которые предупреждают о наплыве отрицательной энергии. Основу успеха сейчас будет составлять правильное планирование. Нужно заранее составить расписание дел на неделю и следовать ему неукоснительно. Резкая смена планов и различные риски, авантюры — всё это приведет людей данного Восточного Знака к проблемам.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам стоит обзавестись оберегами на защиту от неприятностей, поскольку проблем и неурядиц на этой неделе может быть достаточно много, причем приходить они будут из самых разных областей. В общении с людьми Собаками понадобится максимальная тактичность. В особенности это касается токсичных и злобных людей, которые только и ищут, на ком бы сорвать свой негатив. Не нужно никому объяснять причины своих поступков, рассказывать о мотивах и настроении. Мало кому станет интересно слушать подобные вещи. Все будут сфокусированы на себе.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

У людей данного Восточного Знака в обозримом прошлом могли сформироваться сложные жизненные ситуации. Возможно, что подобные ситуации будут формироваться и сейчас. Найти выход из них рожденным в год Свиньи людям помогут три эффективных способа. Наступает хорошее время для глобальной перезагрузки сознания. Можно ставить перед собой новые цели и отказываться от прошлых. У каждого действия должна быть целесообразность и обоснованность. Бездумными рисками эти люди лишь навредят себе и своим близким.