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Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской областиВ Курской области продлили до 6 декабря высокий уровень террористической опасности

В Курской области продлен срок действия высокого уровня террористической опасности. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, желтый уровень останется в силе до 6 декабря. «Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил он.

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Замостье в Суджанском районе Курской области, сбросив с дрона на жилой многоквартирный дом взрывное устройство.

Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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