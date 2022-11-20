. Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на праздник стриптизерш (фото + 2 видео)
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Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на праздник стриптизерш (фото + 2 видео)

Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласил на праздник стриптизершНеобычный подарок решили сделать руководители завода "Сибсталь МК" своим подчиненным и пригласили... стриптизерш. «Все остались в диком восторге, даже женщины», - говорит директор. Многие удивляются, что на станке, где танцевала девушка, была грязь... но что же на об этом думает руководство?


Инициатива была руководства. Сделали такой подарок, чтобы как-то удивить. Все в восторге остались, даже женщины. Никто не жаловался. Все остались в диком восторге от необычности. Будем еще удивлять, конечно, другим. Это интересно, когда один раз, а потом так неожиданно уже не получится. Аплодировали, потом подходили, благодарили. Сказали, что очень необычно, что руководству надо работать директором в каком-нибудь ночном клубе, — сказал директор завода.
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По материалам: триникси

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