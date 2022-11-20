. Жена Эммануила Виторгана показала крупным планом его повзрослевшего внука- именинника
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Жена Эммануила Виторгана показала крупным планом его повзрослевшего внука- именинника

Жена Эммануила Виторгана показала крупным планом его повзрослевшего внука- именинника
Жена актера Эммануила Виторгана, Ирина Млодик поделилась фото с сыном Ксении Собчак. Ксения Собчак, судя по всему, находится в добрых отношениях с семьей бывшего мужа Максима Виторгана. Эммануил Виторган - единственный дедушка сына Ксении Собчак и Максима Виторгана Платона. Он и его жена Ирина Млодик с дочками Этель и Кларой были приглашены на день рождения к мальчику. 18 ноября Платону исполнилось шесть лет. Судя по всему, во время вечеринки Ирина Млодик и сделала совместное селфи с виновником торжества, которым поделилась в своем микроблоге. Неродная бабушка Платона показала его лицо крупным планом, спровоцировав обсуждение внешности мальчика.
«С днем рождения, Платончик! Будь счастлив», - поздравила Ирина Млодик сына Ксении Собчак под фото. Подписчики тотчас же сделали комплименты наследнику звездного семейства. «Еще один красавчик и умница в этой прекрасной семье!», «Платончик, с днем рождения», «С днем рождения! Платончику счастливой судьбы и много радости», «Очень похож на папу!», «Радость дедушкина», «На Максима похож!», «Похож на Емелю из сказки», - обсудили в сети.
# Шоу-бизнес Виторган Эммануил
По материалам: z-aya

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