. 10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино
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10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино

10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино

20 ноября в Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу. В честь этого события предлагаем вам вспомнить, насколько хорошие из известных футболистов… актёры. Спортсменов часто зовут исполнить какую-нибудь небольшую роль в хитовых проектах, чтобы насытить кадр ещё большим количеством известных лиц. Ведь многие даже бывшие футболисты имеют десятки миллионов подписчиков в соцсетях, и их известность соизмерима с голливудскими звёздами.

Вот несколько заметных футбольных камео в большом кино.

Неймар в фильме «Три икса: Мировое господство» (2017)

Paramount Pictures

Пообедал с Сэмюэлем Л. Джексоном и спас того от грабителя с помощью своего умения ловко пинать предметы.

Дэвид Бекхэм в фильме «Меч короля Артура» (2017)

Warner Bros.

Сыграл зловещего рыцаря Триггера, одного из стражников меча (через «е»). Пугал окружающих своей внешностью.

Также у Дэвида Бекхэма есть маленькая роль в фильме «Агенты А.Н.К.Л» (2015)

Warner Bros.

Дэвид сыграл сотрудника КГБ, управляющего проектором. Он даже произносит реплику на русском языке: «Протите, товарищ».

Зинедин Зидан в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008)

Pathé

Исполнил роль Зинедиса 😀

Франк Лебёф в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» (2014)

Working Title Films

Чемпион мира в составе сборной Франции сыграл швейцарского доктора, лечившего Стивена Хокинга.

Джибриль Сиссе в фильме «Такси 4» (2007)

EuropaCorp

Сыграл сам себя и сумел-таки попасть на свой первый матч в составе марсельского Олимпика с помощью Даниэля и Эмильена.

Эрик Кантона в фильме «Елизавета» (1998)

PolyGram Filmed Entertainment

Сыграл роль монсеньора де Фуа, которую действительно можно считать ролью, а не камео.

Пеле в фильме «Победа» (1981)

Paramount Pictures

Король футбола на то и король, поэтому он сыграл заметную роль в военной драме с Майклом Кейном, Сильвестром Сталлоне и Максом фон Сюдовом. Хоть его герой, конечно, был футболистом.

Стэн Коллимор в фильме «Основной инстинкт 2» (2006)

Metro-Goldwyn-Mayer

Вы не поверите, кого сыграл бывший английский нападающий! Богатую звезду футбола (и любовника героини Шэрон Стоун). Но зато с вымышленным именем Кевин Фрэнкс.

Роналдиньо в фильме «Кикбоксер возвращается» (2018)

Our House Films

Сыграл персонажа по имени Роланд — одного из тренеров главного героя Курта Слоана (второго сыграл Майк Тайсон). В его функции входило пинать мячи в Курта, чтобы таким образом дополнительно изнурять его, увеличивая выносливость героя. Наверное.

Винни Джонс в фильме «Неубиваемый» (2022) и в других его фильмах

Greendale Productions

Большинство людей знают Винни Джонса уже как актёра. Он стал звездой после фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» — признанных хитов. Но мало кто знает, что он до сих пор в игре. Ну, то есть, в актёрской. Его самый свежий фильм — «Неубиваемый», в котором он как обычно выглядит крайне опасно.

# Интересное
По материалам: twizz

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