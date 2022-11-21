. 16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит о том, что у красоты нет национальности

Нашу планету населяет огромное количество разных народностей, и каждая из них уникальна во всём по-своему. Но одна из самых очевидных отличительных черт всех наций — это внешность. Именно внешние данные могут дать подсказку другим, откуда мы родом.

Только вот сегодня навряд ли вы найдёте большое количество людей, в чьих жилах бы протекала чистейшая кровь своего народа. Многие из нас — это представители смешанных кровей. И, как правило, у таких людей черты внешности выходят особенно привлекательными и необычными. Именно они ещё раз напоминают нам о том, что для красоты нет никаких рамок и запретов! Она может быть абсолютно разной.

Нигерия + Нидерланды

Ямайка + Польша

Китай + Польша

Индия + Австралия

Шотландия + Филиппины

Гаити + Ирландия

Франция + Монголия

Шри-Ланка + Нидерланды

Китай + Италия

Индия + Маори

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Маори — это коренной народ Новой Зеландии. На данный момент их численность сократилась до 600 тысяч человек. Значительная часть народа проживает на территории Австралии.

Корея + Германия

Россия + Турция

Китай + Малайзия + Австралия

Румыния + Африка

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Красота — слово, для которого невозможно найти точного определения в словаре. Ведь у каждого из нас найдутся свои «стандарты красоты», которые делают в наших глазах чью-ту внешность яркой и незабываемой. Вот здесь, например, мы уже собирали подборку для вас фотографий детей, чьи внешние данные оказались особенно притягательны своей неповторимостью.

Корея + Россия

Гавайи + Дания

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