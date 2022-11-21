16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит о том, что у красоты нет национальности
Нашу планету населяет огромное количество разных народностей, и каждая из них уникальна во всём по-своему. Но одна из самых очевидных отличительных черт всех наций — это внешность. Именно внешние данные могут дать подсказку другим, откуда мы родом.
Только вот сегодня навряд ли вы найдёте большое количество людей, в чьих жилах бы протекала чистейшая кровь своего народа. Многие из нас — это представители смешанных кровей. И, как правило, у таких людей черты внешности выходят особенно привлекательными и необычными. Именно они ещё раз напоминают нам о том, что для красоты нет никаких рамок и запретов! Она может быть абсолютно разной.
Нигерия + Нидерланды
Ямайка + Польша
Китай + Польша
Индия + Австралия
Шотландия + Филиппины
Гаити + Ирландия
Франция + Монголия
Шри-Ланка + Нидерланды
Китай + Италия
Индия + Маори
Маори — это коренной народ Новой Зеландии. На данный момент их численность сократилась до 600 тысяч человек. Значительная часть народа проживает на территории Австралии.
Корея + Германия
Россия + Турция
Китай + Малайзия + Австралия
Румыния + Африка
Красота — слово, для которого невозможно найти точного определения в словаре. Ведь у каждого из нас найдутся свои «стандарты красоты», которые делают в наших глазах чью-ту внешность яркой и незабываемой. Вот здесь, например, мы уже собирали подборку для вас фотографий детей, чьи внешние данные оказались особенно притягательны своей неповторимостью.