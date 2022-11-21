. 16 работ иллюстратора, который рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо
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16 работ иллюстратора, который рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо

16 работ иллюстратора, который рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо

Талант — штука необъяснимая. Он может проявляться как угодно и в чём угодно. Но то, что он есть у каждого из нас — это бесспорный факт. Вот у иллюстратора под ником Worlds worst drawer тоже имеются особые способности, с которыми он радостно делится у себя на страничке в Инстаграме*.

«Худший в мире художник» — именно так звучит ник автора работ, и он говорит сам за себя. Молодой человек мастерски перерисовывает портреты знаменитостей, делая их в разы нелепее и смешнее. Каждая новая карикатура звезды — это лишь добрая шутка, над которой многие не прочь посмеяться. Ведь новые версии знаменитостей получились со своими изюминками!

Илон Маск

worldsworstdrawer

Том Круз

worldsworstdrawer

Автор этой работы отдал должное внимание носу Тома Круза. Как вы уже могли заметить, он получился особенно выделяющимся на фоне всего остального.

Селена Гомес

worldsworstdrawer

Дуэйн Джонсон

worldsworstdrawer

Каждый раз, когда я смотрю на свой большой палец, то вспоминаю о Скале. Уж очень форма пальца напоминает мне голову Дуэйна Джонсона.

Рианна

worldsworstdrawer

Несмотря на то, что я нарисовал лоб размером с экран кинотеатра, а подбородку выступать уже больше некуда, всё ещё можно найти малюсенькое сходство между моей карикатурой и этой горячей красоткой слева.


Канье Уэст

worldsworstdrawer

Адель

worldsworstdrawer

У неё прекрасная внешность и красивый голос. Но если запоёт Адель с моего рисунка, то голос уже не будет таким чудесным.

Джейсон Стейтем

worldsworstdrawer

Эд Ширан

worldsworstdrawer

Я прорисовывал каждую ресничку на протяжении двух часов, а потом у меня ушло ещё 6 часов на то, чтобы дорисовать волосы на голове и на лице певца.

Сильвестр Сталлоне

worldsworstdrawer

Джулия Робертс

worldsworstdrawer

Уилл Смит

worldsworstdrawer

Снуп Догг

worldsworstdrawer

Звёзды частенько попадают под кисть людей с богатой фантазией и жгучим желанием творить… ну или вытворять. Вот здесь, например, парень показал, что двойники знаменитых людей могут быть не только среди нас, но и среди животных. И для Снуп Догга братец-близнец тоже нашёлся!

Райан Рейнольдс

worldsworstdrawer

Иллюстратор Worlds worst drawer ещё только в начале своего карьерного пути, как «худший в мире художник», поэтому пока он не может похвастаться миллионной аудиторией. Но мы верим, что у него всё получится, а количество фанатов его слегка своеобразного творчества с каждым годом будет только расти.

Сандра Буллок

worldsworstdrawer

Кевин Харт

worldsworstdrawer

А тут вы можете посмотреть на другие работы от художника-тролля, который перерисовывает аватарки своих подписчиков, не забыв добавить в них максимум оригинальности.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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