. 16 работ иллюстратора, который рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо

Талант — штука необъяснимая. Он может проявляться как угодно и в чём угодно. Но то, что он есть у каждого из нас — это бесспорный факт. Вот у иллюстратора под ником Worlds worst drawer тоже имеются особые способности, с которыми он радостно делится у себя на страничке в Инстаграме*.

«Худший в мире художник» — именно так звучит ник автора работ, и он говорит сам за себя. Молодой человек мастерски перерисовывает портреты знаменитостей, делая их в разы нелепее и смешнее. Каждая новая карикатура звезды — это лишь добрая шутка, над которой многие не прочь посмеяться. Ведь новые версии знаменитостей получились со своими изюминками!

Илон Маск

Том Круз

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Автор этой работы отдал должное внимание носу Тома Круза. Как вы уже могли заметить, он получился особенно выделяющимся на фоне всего остального.

Селена Гомес

Дуэйн Джонсон

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Каждый раз, когда я смотрю на свой большой палец, то вспоминаю о Скале. Уж очень форма пальца напоминает мне голову Дуэйна Джонсона.

Рианна

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Несмотря на то, что я нарисовал лоб размером с экран кинотеатра, а подбородку выступать уже больше некуда, всё ещё можно найти малюсенькое сходство между моей карикатурой и этой горячей красоткой слева.

Канье Уэст

Адель

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У неё прекрасная внешность и красивый голос. Но если запоёт Адель с моего рисунка, то голос уже не будет таким чудесным.

Джейсон Стейтем

Эд Ширан

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Я прорисовывал каждую ресничку на протяжении двух часов, а потом у меня ушло ещё 6 часов на то, чтобы дорисовать волосы на голове и на лице певца.

Сильвестр Сталлоне

Джулия Робертс

Уилл Смит

Снуп Догг

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Звёзды частенько попадают под кисть людей с богатой фантазией и жгучим желанием творить… ну или вытворять. Вот здесь, например, парень показал, что двойники знаменитых людей могут быть не только среди нас, но и среди животных. И для Снуп Догга братец-близнец тоже нашёлся!

Райан Рейнольдс

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Иллюстратор Worlds worst drawer ещё только в начале своего карьерного пути, как «худший в мире художник», поэтому пока он не может похвастаться миллионной аудиторией. Но мы верим, что у него всё получится, а количество фанатов его слегка своеобразного творчества с каждым годом будет только расти.

Сандра Буллок

Кевин Харт

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А тут вы можете посмотреть на другие работы от художника-тролля, который перерисовывает аватарки своих подписчиков, не забыв добавить в них максимум оригинальности.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.