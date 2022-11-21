. 17 актёров советского кино, чьи гонорары за хитовые фильмы просто поражают своей скромностью

Современные актёры зарабатывают достаточно приличные суммы за съёмки в фильмах и сериалах. Полученных средств хватает на то, чтобы ни в чём себе не отказывать и вести беззаботную жизнь. Однако ещё совсем недавно всё было несколько иначе. Советские артисты, известные нам по старым-добрым фильмам, получали за свою работу весьма скромные по нашим меркам гонорары. Безусловно, полученных средств хватало, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Однако эти суммы совсем нельзя было назвать заоблачными (по сравнению с теми, которые получали те же голливудские знаменитости).

Безусловно, сегодня артисты такого уровня, как Моргунов, Гурченко или Яковлев получали бы в разы больше. И плата за такой труд была бы полностью оправданной. Как же по достоинству не оценить такие таланты? Рассказываем, какие зарплаты получали самые известные актёры и актрисы СССР.

Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница»

Мосфильм

Актриса получила за яркую и выдающуюся роль всего 1200 рублей. При этом Наталья снималась без дублёрши и выполняла многие опасные трюки самостоятельно.

Владимир Этуш в «Кавказской пленнице»

Мосфильм

Роль позволила заработать артисту скромные 223 рубля.

Евгений Моргунов в фильме «Кавказская пленница»

Мосфильм

За роль Бывалого Моргунов получил 1979 рублей.

Александр Демьяненко в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Мосфильм

За роль обаятельного и бесстрашного Шурика Александр заработал 5220 рублей.

Наталья Селезнёва в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Мосфильм

Миловидная молодая артистка и вовсе получила 362 рубля за роль студентки Лиды.

Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука»

Мосфильм

За своё непродолжительное, но крайне эффектное появление на экране актриса получила всего 346 рублей.

Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»

Мосфильм

Артистка получила за съёмки в новогоднем фильме 3250 рублей.

Юрий Яковлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Мосфильм

За свою двойную роль (Ивана Бунши и Ивана Грозного) актёру заплатили 4300 рублей.

Наталья Кустинская в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Мосфильм

За небольшую роль запоминающейся подруги режиссёра Якина Наталье выплатили 163 рубля.

Анатолий Папанов в фильме «Бриллиантовая рука»

Мосфильм

Чуть больше подзаработал Папанов, снявшись в известной советской комедии. Его гонорар за съёмки составил 2288 рублей.

Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука»

Мосфильм

Чуть скромнее вышла оплата за этот же фильм у Миронова. Он получил 1920 рублей.

Оля и Таня Юкины в фильме «Королевство кривых зеркал»

Киностудия имени М. Горького

Маленькие актрисы получили всего по 80 рублей за съёмки в художественном фильме-сказке.

Ирина Алферова в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Гостелерадио СССР

За исполнение прекрасной Констанции актрисе заплатили 825 рублей.

Михаил Боярский в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Гостелерадио СССР

Боярскому повезло получить более весомый гонорар. Актёру выплатили за роль бравого мушкетёра 3225 рублей.

Вячеслав Тихонов «Семнадцать мгновений весны»

Киностудия имени М. Горького

Один из самых больших гонораров советского кино был положен Вячеславу Тихонову. За роль разведчика в «Семнадцати мгновениях весны» ему заплатили целых 5500 рублей.

Арчил Гомиашвили в фильме «Двенадцать стульев»

Мосфильм

За роль Остапа Бендера актёр получил 6120 рублей.

Сергей Филиппов в фильме «Двенадцать стульев»

Мосфильм

Ещё одним рекордсменом можно назвать Сергея Филиппова. Он заработал за свою роль Кисы Воробьянинова 6275 рублей.